Guilherme Sergen Yalçın'ı deşifre etti! | Trabzonspor Haberleri
Trabzonspor'un Beşiktaş'la hafta sonu oynayacağı dev maç öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın taktiklerini Yeni Malatyaspor'da oyuncusu olan Guilherme, Hüseyin Çimşir'e deşifre etti.
Trabzonspor'un devre arasında Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Guilherme, Beşiktaş maçı öncesi teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de en büyük yardımcılarından biri oldu.
Malatya ekibinde birlikte çalıştığı Sergen Yalçın'ın oyun taktiği hakkında Çimşir'e önemli bilgiler veren Brezilyalı futbolcuya, İstanbul'da da önemli görevler düşecek. (Sabah)
Sergen Yalçın, Başakşehir maçı sonrası böyle konuşmuştu;
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