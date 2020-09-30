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GeriFutbol Guilherme Göztepe'ye, Alpaslan Öztürk Trabzonspor'a | Son dakika transfer haberi
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Haber Giriş: 30.09.2020 - 12:17 | Son Güncelleme:

Guilherme Göztepe'ye, Alpaslan Öztürk Trabzonspor'a | Son dakika transfer haberi

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Göztepe, Trabzonspor'la yollarını ayırıp geçen cuma günü İzmir'e gelen Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme ile her konuda anlaştı. İzmir ekibinde transferin en gözde oyuncularından biri olan Alpaslan Öztürk'ün ise Trabzonspor'a gideceği iddia edildi.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında cumartesi günü sonuncu sırada yer alan son şampiyon Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılılar Trabzonspor'la yollarını ayırıp geçen cuma günü İzmir'e gelen Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme ile her konuda anlaştı. İzmir'de sağlık kontrolünden geçen deneyimli oyuncuya ev dahi tutuldu. Guilherme'nin Trabzonspor'dan bir miktar alacağı olduğu ve parasını tahsil eder etmez Göztepe ile resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı.

ALPASLAN ÖZTÜRK, TRABZONSPOR'A GİDİYOR
Göztepe'de transferin en gözde oyuncularından biri olan Alpaslan Öztürk'ün ise Trabzonspor'a gideceği iddia edildi. Bordo-mavili kulübün 26 yaşındaki oyuncu için Göztepe'nin kapısını çaldığı ve tarafların anlaşmak üzere oldukları bildirildi. Alpaslan'ın da Başkan Mehmet Sepil'e Trabzonspor formasını giymek istediğini söylediği ileri sürüldü. Bu transferin de hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Başakşehir maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren İzmir ekibinde sağ dizinden sakatlanan yeni transfer Nwobodo idmanda yer almadı. Nwobodo 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Guilherme Göztepeye, Alpaslan Öztürk Trabzonspora | Son dakika transfer haberi

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