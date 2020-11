Guild Esports Valorant First Strike’tan diskalifiye edildi

Özellikle son günlerde FIFA 21’e İkon Kartı olarak ekleneceği konusuyla gündeme gelen David Beckham, bu sefer de sahibi olduğu Guild Esports’tan bir haber var. Guild Esports’un taze ve yeni Valorant takımı, Valorant First Strike’ın Avrupa Elemelerinde yer aldı. Ancak takım, oyunun bir hatasını kullanarak kendisine avantaj sağladığı için elemelerden diskalifiye edildi.

Guild Esports, olayın üstüne yaptığı açıklamada yaptıkları şeyin ‘izin verilen yeteneklerin yenilikçi bir şekilde kullanılmasını sağladığını’ söyleyerek kendini savundu. Riot Games’ten bunun kasıtsız ve art niyet içermeyen bir hareket olarak değerlendirmesini istedi.

Elemelerde G2’yu 2-0 yenen Guild Esports, ilk elemeleri geçmişti. Ancak sonrasında Ascent’te geçen ve sonucu 13-11 olan bir maçta, oyunun hatasını kendi yararlarında kullanmalarının tespit edilmesi sonucu Guild Esports diskalifiye edilerek G2 kazanmış sayıldı. G2 ise sonraki elemelerde Ninjas in Pyjamas’ı 2-0 yenerek Bölgesel Finallerde oynamaya hak kazandı.

Guild disqualified for using this "illegal boost" it seems pic.twitter.com/nbd7spRkrx