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Haber Giriş: 01.10.2020 - 09:48 | Son Güncelleme:

Guild Esports hisseleri satışa çıkıyor

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Guild Esports hisseleri satışa çıkıyor
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David Becham’ın sahibi olduğu Guild Esports, kurulduğu günden bu zamana kadar değerini sürekli artırdı. Reuters’ın raporuna göre Guild Esports’un değeri, hisselerini satışa çıkardığında toplamda 20 milyon Pound artacak. Şirket Cuma günü Londra Borsası aracılığıyla 250 milyon hisseyle halka arz etmeyi planlıyor.

Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda şirket anonim hale geldikten sonra organizasyonun değerinin 20 milyon sterlin artması bekleniyor. Organizasyonun ise bu yatırımları yeni takımlar kurmaya ve oyuncularla anlaşmaya harcayacağı tahmin ediliyor. Guild Esports’un söylediğine göre ise şirketin sadece %40’lık hissesi satışa çıkacak.

Guild Esports’un şu an için sadece Rocket League ve FIFA liglerinde oynayan takımları var. Ancak gelecek günlerde yeni takımların duyurularını görebiliriz.

 

Guild Esports hisseleri satışa çıkıyor

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