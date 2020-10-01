Guild Esports hisseleri satışa çıkıyor

Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda şirket anonim hale geldikten sonra organizasyonun değerinin 20 milyon sterlin artması bekleniyor. Organizasyonun ise bu yatırımları yeni takımlar kurmaya ve oyuncularla anlaşmaya harcayacağı tahmin ediliyor. Guild Esports’un söylediğine göre ise şirketin sadece %40’lık hissesi satışa çıkacak.

Guild Esports’un şu an için sadece Rocket League ve FIFA liglerinde oynayan takımları var. Ancak gelecek günlerde yeni takımların duyurularını görebiliriz.

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