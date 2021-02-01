Guild Esports büyümeye hızla devam ediyor

David Beckham’ın sahiplerinden biri olduğu Guild Esports, karantinayla birlikte hayran kitlelerinin hızla arttığını ve son sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte büyük bir pik yakaladıklarını açıkladı.

2019 yılında kurulan Guild Esports, Londra borsasına hisselerini açan ilk espor organizasyonu oldu. Organizasyonun sahiplerinden birinin David Beckham ise organizasyona 13 milyon pound’luk yatırım yapmıştı. Bunun yanı sıra 4 sene boyunca Guild’in marka temsilciliğini yapacak.

Geçtiğimiz Cuma günü Guild Esports tarafından 30 Eylül’e kadar olan veriler paylaşıldı. Bu verilere göre organizasyon geçtiğimiz sene 2.7 milyon dolar kâr elde etti. Guild, an itibariyle banka hesaplarında 18 milyon sterlin nakit para bulunduğunu ve kuruldukların bu yana üç yıl içinde 3.6 milyon sterlinlik sözleşme gelirleri elde ettiğini söyledi. Bununla birlikte hayran kitlerinin hızla büyüdüğü de kayıtlara geçti.

Şirket, ilerleyen aşamalarda potansiyel sponsor kanalına sahip güçlü bir pozisyonda olduklarını söyledi. Organizasyon bu kanalları kullanarak 2021 yılında hayran kitlesini daha da genişletmeyi amaçlıyor.