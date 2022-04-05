Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Voleybol Haberleri

Guidetti'nin takıma ve oyuna inancı tam

#Vakıfbank#Giovanni Guidetti#Voleybol
Guidettinin takıma ve oyuna inancı tam

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Fenerbahçe ile oynanacak CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşması öncesi, "Takımımıza ve oyunumuza her zaman inanıyoruz" dedi.

Haberin Devamı

4 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan 2 ekipten biri olan VakıfBank, yarı final rövanş maçında yarın Fenerbahçe Opet'e konuk olacak.

CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Conegliao’nun rakibini belirleyecek mücadele yarın saat 19.00’da başlayacak. Eşleşmenin ilk maçını VakıfBank 3-1 kazanmıştı.

Mücadele öncesi VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ve oyuncu Tuğba Şenoğlu karşılaşmayı değerlendirdi.

Giovanni Guidetti: “Takımımıza ve oyunumuza her zaman inanıyoruz”

Takımına güvendiğini belirten VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “İki harika takım arasında çok büyük bir maç bizleri bekliyor. Fenerbahçe Opet bu tarz maçları birçok kez tecrübe etmiş oyunculardan kurulu harika bir takım. Rakibimizin taraftar desteğini de düşündüğümüzde çok zor bir maç olacağına şüphemiz yok. Takımımıza ve oyunumuza her zaman inanıyoruz ve güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuğba Şenoğlu: “İyi hazırlandık ve heyecanla karşılaşmayı bekliyoruz”

Haberin Devamı

Kendilerini zorlu bir karşılaşmanın beklediğine değinen Tuğba Şenoğlu ise, “Belki de sezonun en zorlu mücadelesi olacak ancak VakıfBank olarak biz bu tarz maçlara alışığız. Kendimize güvenimiz tam. İyi hazırlandık ve heyecanla karşılaşmayı bekliyoruz. Umarım finale çıkan taraf oluruz” şeklinde konuştu.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde finalde Imoco Conegliano’nun rakibini belirleyecek mücadelede sarı-siyahlıların 2 set kazanması final bileti için yeterli olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vakıfbank#Giovanni Guidetti#Voleybol

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna