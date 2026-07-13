Guendouzi'den İsmail Kartal sözleri: 'Geçen seneye göre çok farklı!'

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Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi, Avusturya kampında beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren deneyimli futbolcu, takımın yeni teknik direktörüyle birlikte farklı bir oyun anlayışı benimsediğini ve her geçen gün bu sisteme daha iyi adapte olduklarını söyledi.

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"GEÇEN SENEYE GÖRE ÇOK FARKLI BİR OYUN FELSEFESİ OLAN BİR HOCAYLA ÇALIŞIYORUZ"

Kampta yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Guendouzi, "Kampımızda sıkı çalışma sürdürüyoruz. Taktiksel çalışmalar yapıyoruz. Geçen seneye göre çok farklı bir oyun felsefesi olan bir hocayla çalışıyoruz. Gün geçtikçe bu çalışmaları daha iyi uyguluyoruz. Oynadığımız hazırlık maçlarıyla birlikte daha iyi bir evreye ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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"OFANSİF BİR OYUN SERGİLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Yeni oyun anlayışının hücum odaklı olduğunu vurgulayan Fransız futbolcu, "Ofansif bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. Hocamızın bizden istediği şeylerden birisi de önde baskıyı güçlü bir şekilde sağlayabilmek. Atak yapmayı seven bir takım olacağımızı söyleyebilirim." dedi.

Takımın hem hücumda hem de savunmada agresif bir kimlik kazanmayı hedeflediğini söyleyen Guendouzi, "Hem hücumda hem de savunmada rakibe yoğun pres yapan, ofansif futbolu benimseyen bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Oynadığımız bu iki maçta da hem ofansif oyunumuzu hem de savunmadaki fiziksel gücümüzü rakibe gösterdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz, sezon boyunca bu oyun felsefesini sahaya yansıtan, topa sahip olmayı seven ve rakibi kendi yarı sahasında karşılayan bir takım olmak." diye konuştu.

"GELEN İKİ OYUNCUNUN DA TAKIMA ÇOK BÜYÜK KATKILARI OLACAKTIR"

Yeni transferler Vedat Muriqi ve Nathan Aké hakkında da değerlendirmelerde bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Her iki oyuncu da çok yüksek tecrübeye sahip oyuncular. Gelen iki oyuncunun da takıma çok büyük katkıları olacaktır." ifadelerini kullandı.

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"BURAYA İLK GELDİĞİMDE KAPTANIMIZ MİLAN SKRİNİAR İLE KONUŞMUŞTUM"

Guendouzi, Fenerbahçe kariyerinin ilk günlerine dair dikkat çeken bir anısını da paylaşarak, "Buraya ilk geldiğimde kaptanımız Milan Skriniar ile konuşmuştum. Bana, 'İki gün sonra Galatasaray ile oynayacağız. Eğer o maçta gol atarsan taraftarlar seni çok sevecek.' dedi. Ben de o maçta çok güzel bir gol atmıştım." sözleriyle sarı-lacivertli taraftarlarla arasında oluşan bağı anlattı.

"UMUYORUM FRANSA DÜNYA KUPASI'NI KAZANIR"

Dünya Kupası hakkında final değerlendirmesinde bulunan Fransız oyuncu, "Umuyorum Fransa bu maçı kazanır. Dünya Kupası'na baktığım zaman Fransa'dan daha iyi bir takım yok. Zor bir maç olacağını söylemek gerekiyor. Umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır." dedi.