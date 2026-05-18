Guendouzi'den Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Fenerbahçe'nin devre arasında Lazio'dan kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarın gözdesi haline gelen Matteo Guendouzi, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fransız yıldız, yaptığı paylaşımda Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi.

İşte Guendouzi'nin açıklaması;

6 ayda yaşanabilecek her duyguyu yaşadım.

Kupada Galatasaray'a karşı atılan o gol, o kupayı kaldırmak, tribünlerdeki uğultu, o çılgınlık. Kariyerimin en büyük anlarından biriydi. Bunu sonsuza dek içimde taşıyacağım.

Sonrasında ise hak ettiğimiz gibi bitmeyen bir sezon oldu.

Ama her şeye rağmen bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bana kendinizden biriymişim gibi hissettirdiniz.

Bana inandıkları ve bu yuvayı açtıkları için Sayın Başkana, yönetim kuruluna, Tedesco Hoca'ya ve Devin Özek'e teşekkür ederim.

Ve siz, büyük Fenerbahçe taraftarı! Bu formayı giydiğim sürece, her şeyimi ortaya koyacağım.

Bu bizim hikayemizin sonu değil.