Guendouzi zoru başardı! Fenerbahçe yedek kulübesi dondu kaldı

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Süper Lig’in 5. haftasının kapanış maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede sarı-lacivertlilerin ilk yarıda yakaladığı net fırsat, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU 'AL DA AT' DEDİ

Mücadelenin 35. dakikasında Fenerbahçe savunma arkasına gönderilen topla etkili geldi. Ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, müsait durumdaki Matteo Guendouzi'yi gördü.

Kerem, Fransız orta sahaya adeta "Al da at" dercesine kusursuz bir pas çıkardı.

GUENDOUZI İNANILMAZ FIRSATI HARCADI

Fenerbahçe'nin gol için en net fırsatlarından birinin yaşandığı pozisyonda Guendouzi, altıpas çizgisi üzerinde bomboş kaldı.

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Tüm stadyumun 'gol' dediği anda tek vuruşunu yapan Fransız futbolcu, topu direğin dibinden auta gönderdi.

Guendouzi'nin kaçırdığı bu fırsat büyük şaşkınlık yarattı.

FENERBAHÇE YEDEK KULÜBESİ DONDU KALDI

Topun auta çıkmasının ardından Fenerbahçe yedek kulübesinde büyük bir şaşkınlık yaşandı.

Teknik heyet ve futbolcular, ellerini başlarının arasına götürerek kaçan gole inanamadı. Sarı-lacivertli kulübedeki şaşkınlık anları kameralara da anbean yansıdı.