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Guendouzi zoru başardı! Fenerbahçe yedek kulübesi dondu kaldı

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#Fenerbahçe#Gaziantep FK#Guendouzi
Guendouzi zoru başardı Fenerbahçe yedek kulübesi dondu kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 22:12

Trendyol Süper Lig’in 5. hafta kapanış maçında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi’nin ilk yarıda kaçırdığı pozisyon büyük şaşkınlık yarattı. Kerem Aktürkoğlu’nun “al da at” dercesine çıkardığı topu Fransız orta saha kale önünden auta gönderirken, sarı-lacivertli yedek kulübesinin verdiği tepki dikkat çekti.

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Süper Lig’in 5. haftasının kapanış maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede sarı-lacivertlilerin ilk yarıda yakaladığı net fırsat, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU 'AL DA AT' DEDİ

Mücadelenin 35. dakikasında Fenerbahçe savunma arkasına gönderilen topla etkili geldi. Ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, müsait durumdaki Matteo Guendouzi'yi gördü.

Kerem, Fransız orta sahaya adeta "Al da at" dercesine kusursuz bir pas çıkardı.

Guendouzi zoru başardı Fenerbahçe yedek kulübesi dondu kaldı

GUENDOUZI İNANILMAZ FIRSATI HARCADI

Fenerbahçe'nin gol için en net fırsatlarından birinin yaşandığı pozisyonda Guendouzi, altıpas çizgisi üzerinde bomboş kaldı.

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Tüm stadyumun 'gol' dediği anda tek vuruşunu yapan Fransız futbolcu, topu direğin dibinden auta gönderdi.

Guendouzi'nin kaçırdığı bu fırsat büyük şaşkınlık yarattı.

Guendouzi zoru başardı Fenerbahçe yedek kulübesi dondu kaldı

FENERBAHÇE YEDEK KULÜBESİ DONDU KALDI

Topun auta çıkmasının ardından Fenerbahçe yedek kulübesinde büyük bir şaşkınlık yaşandı.

Teknik heyet ve futbolcular, ellerini başlarının arasına götürerek kaçan gole inanamadı. Sarı-lacivertli kulübedeki şaşkınlık anları kameralara da anbean yansıdı.

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#Fenerbahçe#Gaziantep FK#Guendouzi

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