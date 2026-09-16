Guendouzi, Avrupa'nın dilinde!

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Fenerbahçeli futbolcu Guendouzi’nin Gaziantep deplasmanında kaçırdığı bu gol, Avrupa medyasında da geniş yankı uyandırdı.

Müsait pozisyonda topu boş kale yerine auta atan Fransız yıldız ile ilgili şu başlıklar atıldı:

· LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Guendouzi, bunu nasıl başardın? Boş kaleye feci bir şekilde ıskaladı.”

· FFLOSE: “Matteo Guendouzi’nin Fenerbahçe’de kaçırdığı gol şimdiden efsane haline geldi.

· RMC SPORT: “Guendouzi, Fenerbahçe formasıyla Gaziantep karşısında yaptığı büyük hata yaptı.”

BOŞ KALEYE ISKALADI

· TUTTOMERCATO: “Guendouzi, kale önünde inanılmaz bir hata yaptı: Eski Lazio oyuncusu Gaziantep’i kurtardı.”

· SO FOOT: “Matteo Guendouzi’nin büyük hatası.”

· FOOTEO: “Kale boştu, Guendouzi yine de ıskaladı”

· MAXIFOOT: “Guendouzi’nin inanılmaz hatası"