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Guendouzi, Avrupa'nın dilinde!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Guendouzi#Gaziantep FK
Guendouzi, Avrupanın dilinde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 07:00

Fenerbahçeli yıldızın kaçırdığı gol Avrupa'da manşetlere çıktı.

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Fenerbahçeli futbolcu Guendouzi’nin Gaziantep deplasmanında kaçırdığı bu gol, Avrupa medyasında da geniş yankı uyandırdı.

Müsait pozisyonda topu boş kale yerine auta atan Fransız yıldız ile ilgili şu başlıklar atıldı:

· LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Guendouzi, bunu nasıl başardın? Boş kaleye feci bir şekilde ıskaladı.”

· FFLOSE: “Matteo Guendouzi’nin Fenerbahçe’de kaçırdığı gol şimdiden efsane haline geldi.

· RMC SPORT: “Guendouzi, Fenerbahçe formasıyla Gaziantep karşısında yaptığı büyük hata yaptı.”

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BOŞ KALEYE ISKALADI

· TUTTOMERCATO: “Guendouzi, kale önünde inanılmaz bir hata yaptı: Eski Lazio oyuncusu Gaziantep’i kurtardı.”

· SO FOOT: “Matteo Guendouzi’nin büyük hatası.”

· FOOTEO: “Kale boştu, Guendouzi yine de ıskaladı”

· MAXIFOOT:Guendouzi’nin inanılmaz hatası"

 

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#Fenerbahçe#Guendouzi#Gaziantep FK

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