Guendouzi, Avrupa'nın dilinde!

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Fenerbahçeli futbolcu Guendouzi’nin Gaziantep deplasmanında kaçırdığı bu gol, Avrupa medyasında da geniş yankı uyandırdı.
Müsait pozisyonda topu boş kale yerine auta atan Fransız yıldız ile ilgili şu başlıklar atıldı:
· LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Guendouzi, bunu nasıl başardın? Boş kaleye feci bir şekilde ıskaladı.”
· FFLOSE: “Matteo Guendouzi’nin Fenerbahçe’de kaçırdığı gol şimdiden efsane haline geldi.
· RMC SPORT: “Guendouzi, Fenerbahçe formasıyla Gaziantep karşısında yaptığı büyük hata yaptı.”
BOŞ KALEYE ISKALADI
· TUTTOMERCATO: “Guendouzi, kale önünde inanılmaz bir hata yaptı: Eski Lazio oyuncusu Gaziantep’i kurtardı.”
· SO FOOT: “Matteo Guendouzi’nin büyük hatası.”
· FOOTEO: “Kale boştu, Guendouzi yine de ıskaladı”
· MAXIFOOT: “Guendouzi’nin inanılmaz hatası"