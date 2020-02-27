Guardiola'ya 'hacker' şoku! 2 ismin transferi...

Spor Arena Dış Haberler | 2016-2018 yılları arasında Manchester City'nin bilgi teknolojileri biriminde çalışan 30 yaşındaki şahıs, 2017 yılında Guardiola'nın bilgisayar ve akıllı telefon bilgilerini kopyaladığı anlaşıldı. İngiliz The Sun'un ortaya çıkardığı haber sonrası gözaltına alınan şahıs polise verdiği ifadede Guardiola'nın kişisel telefon rehberini, e-maillerini kopyaladığını itiraf etti.

Guardiola'yı 'hack'lemenin hayatında yaptığı en kolay iş olduğunu söyleyen hacker, aralarında yıldız futbolcuların telefon numaraları, adresleri; dünyaca ünlü menajerlerin bilgileri ve o dönem Ajax'ta forma giyen Matthijs de Ligt ile o Dortmund'dan Arsenal'e transfer olan Yunan stoper Sokratis için yapılan transfer konuşmalarının bulunduğu belgeleri 100 bin pound karşılığı satmaya çalıştığını da söyledi.

Guardiola'nın bilgilerini yedeklediğini söyleyen 30 yaşındaki hacker, ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





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