Guardiola'nın Manchester City'si Leeds United'ı 7 bitirdi

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Etihad'da oynanan mücadelede Guardiola'nın Manchester City'si Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United'ı 7-0'la paramparça etti.

Manchester City'nin galibiyet gollerini 8. dakikada Phil Foden, 13. dakikada Grealish, 32 ve 62. dakikalarda De Bruyne, 49. dakikada Mahrez, 74. dakikada Stones son olarak 78. dakikada Ake kaydetti.

Bu skorla puanını 41'e yükselten Manchester City, maç fazlasıyla en yakın rakibi Liverpool'un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

16 puanda kalan Leeds United ise 16. sırada yer aldı.