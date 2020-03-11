MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGuardiola'dan yeni tip koronavirüs yorumu: ''Taraftarsız oynamanın anlamı yok''
GeriFutbol Guardiola'dan yeni tip koronavirüs yorumu: ''Taraftarsız oynamanın anlamı yok''
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 00:10,Son Güncelleme:/

Guardiola'dan yeni tip koronavirüs yorumu: ''Taraftarsız oynamanın anlamı yok''

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Guardiola'dan yeni tip koronavirüs yorumu: ''Taraftarsız oynamanın anlamı yok''
Abone Olgoogle-news

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müsabakaların seyircisiz oynanması yerine ertelenmesi gerektiğini söyledi.

İspanyol teknik adam, yarın Arsenal'ı ağırlayacakları lig maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İspanya ve İtalya'da maçların seyircisiz oynanmaya başlandığını hatırlatan Guardiola, bu uygulamanın İngiliz futboluna da kısa süre içinde geleceğini düşündüğünü belirtti.

Guardiola, "Eğer taraftarlar maçlarımızı izlemeye gelemiyorsa oynamanın bir anlamı yok. Onlar olmadan oynamamayı tercih ederim." ifadelerini kullandı.

UEFA'dan böyle bir talimat gelmesi durumunda oynamak zorunda olduklarını aktaran Guardiola, "Taraftarlarımızla beraber oynamak isteriz. Virüs tehlikesi daha da uzarsa futbolun bir anlamı yok. Sağlık hayattaki en önemli şeydir." şeklinde konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle