Guardiola'dan oruç protestosuna sert tepki!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 11:32

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Leeds United taraftarlarının futbolcuların oruçlarını açmaları için maça ara verilmesini yuhalamalarına tepki gösterdi.

Ligin 28. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Leeds United'ı Antoine Semenyo'nun golüyle 1-0 yenerken, karşılaşmanın 13. dakikasında Müslüman oyuncuların oruçlarını açmaları için kısa bir ara verildi.

Premier Lig yönetimi tarafından konulan bu arada, Leeds United tribünlerinden ıslık ve yuhalama sesleri yükseldi.

"DİNLERE SAYGI GÖSTERİN!"

Manchester ekibinin deneyimli teknik direktörü Guardiola, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Modern dünyada yaşıyoruz, değil mi? Şu anda, bugün, yine dünyada neler olup bittiğine bir bakın. Dinlere saygı gösterin, çeşitliliğe saygı gösterin, mesele bu. Bu bir kural, bunu biz söylemedik, Premier Lig söyledi. 'Oruç için bir veya iki dakika ara verebilirsiniz, oyuncular için bunu yapın'." ifadelerini kullandı.

5 YILDIR İZİN VERİLİYOR

Premier Lig yönetimi, 2021 yılından bu yana ramazan ayı boyunca Müslüman oyuncuların oruçlarını açmaları için maçların kısa bir süre durdurulmasına izin veriyor.

