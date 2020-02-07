Guardiola'dan Messi açıklaması! Transfer...

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, eski öğrencisi Lionel Messi'nin İngiliz ekibine transfer olacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Katalan teknik adam, Arjantinli futbolcunun kariyerini Barcelona'da tamamlayacağına inandığını ifade etti ve başka bir takımın oyuncusu hakkında daha fazla konuşmayacağını söyledi.

Pep Guardiola'nın Lionel Messi açıklamaları şu şekilde:

"Messi, Barcelona'nın oyuncusu. Orada kalacaktır. Benim dileğim bu yönde. Başka takımların oyuncuları hakkında konuşmayacağım. Bence kariyerini Barcelona'da sonlandıracaktır."





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