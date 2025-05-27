Guardiola'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

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Bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı.

Sarı lacivert mutlak şampiyon olacak bir kadro kurma arayışındayken, gündeme Manchester City’nin yıldız oyuncusu Jack Grealish gelmişti.

Kısa süre önce sarı lacivertlerin Jack Grealish transferi için devrede olduğu ifade edilmişti.

GUARDIOLA’DAN MÜJDE GİBİ AÇIKLAMA

Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Yıldız oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu. Guardiola konuşmasında, Grealish için ayrılık sinyalini verdi.

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İspanyol teknik adamın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“O, inanılmaz bir oyuncu. Her 3 günde bir maç oynaması gereken bir futbolcu. Ancak bu sezon ve geçen sezon bu gerçekleşmedi. Oynamaya ihtiyacı var. Bizde mi kalacak yoksa ayrılarak başka bir yerde bunu gerçekleştirecek mi? Bunun cevabını Jack ve menajeri verecek. Onu isteyen ve onun için savaşan bendim. Ancak geleceği konusunda iş Begiristain (Futbol direktörü), Viana (Sportif direktör) ve oyuncunun menajerine düşüyor”





