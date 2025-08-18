×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Guardiola'dan Ederson için yeni açıklama!

Güncelleme Tarihi:

#Manchester City#Ederson#Galatasaray
Guardioladan Ederson için yeni açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 01:12

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, transfer adı Galatasaray ile anılan Ederson için açıklamalarda bulundu.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ederson hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Pep Guardiola'nın açıklaması;

"EDERSON BİZİM OYUNCUMUZ"

"Ederson benim oyuncum. O bizim oyuncumuz."

"9 YILDIR HER MAÇTA BİZİMLE OLAN BİRİ"

"Ederson, 7 yılda 6 Premier Lig şampiyonluğu yaşamış bir kaleci. Şampiyonlar Ligi'nin kalecisi o ve kazandı; Madrid'de kurtarışlar yaptı, finalde Inter'e karşı son dakikalarda kurtarış yaptı. 9 yıldır her maçta bizimle olan bir oyuncu."

"WOLVES MAÇINDA OYNAYACAKTI AMA..."

"O, her şeyden çok daha fazlasını, en büyük saygıyı hak ediyor. Ben teknik direktörüm ama elde ettiğimiz tüm başarılarda birkaç oyuncunun büyük katkısı oldu ve Ederson da onlardan biri. Wolves maçında oynayacaktı ama bir sorunu vardı, hastaydı. Ne olduğunu bilmiyorum."

"SÖYLENTİLER VARDI AMA BİZİMLE KALDI"

"İki yıl önce Suudi Arabistan'la ilgili söylentiler vardı ama sonunda bizimle kaldı. Her zaman inanılmaz bir şekilde davrandı."

