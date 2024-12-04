Guardiola'dan çok konuşulacak Mourinho yanıtı

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İngiltere Premier Lig'de zirvenin 11 puan gerisine düşen ve son altı maçında kazanamayan Manchester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola açıklamalar yaptı.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Pep Guardiola soruları yanıtladı.

İspanyol teknik adam, daha çok çalışarak bu dönemi atlatabileceklerini belirtip "Bunu bir meydan okuma olarak kabul etmeliyim. Oyuncularıma yardım edebileceğimi kendime kanıtlamalıyım. Onlar bunu biliyor. Burada olmak istiyorum. Savaşmalıyız." dedi.

Bir gazetecinin "Jose Mourinho, Premier Lig'i üç kez kazandığını ima etmek için böyle bir işaret yapmıştı. İnsanlar, o gün yaptığınız hareketi Jose ile karşılaştırıyor. Bazıları bunun Jose'nin Manchester United'daki sonunun başlangıcı olduğunu düşünmüştü" yorumuna Guardiola şöyle yanıt verdi: "Umarım benim durumum da böyle olmaz. Belki Jose ile birbirimize benziyoruzdur. O üç kez kazandı, ben altı kez kazandım. Sonunda ikimiz de aynı noktadayız. Sadece taraftarlarımıza yaptığımız şeyin olağanüstü olduğunu hissettirmek için yaptım. İnanılmaz bir futbol kulübü olduğumuzu kanıtlamak istedim.

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Maçın son bölümünde Liverpool taraftarları, Pep Guardiola'ya "Sabah kovulacaksın" tezahüratları yaparken deneyimli çalıştırıcı kazandıkları altı Premier Lig şampiyonluğu için parmaklarıyla altı işareti yaparak karşılık vermişti.