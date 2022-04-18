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Guardiola ve Klopp, Arda Güler'i izlese hayran kalırdı

#Fenerbahçe#Arda Güler#Futbol
Guardiola ve Klopp, Arda Güleri izlese hayran kalırdı
Koray Durkal

Arda Güler’in Göztepe maçında kazandırdığı penaltı bile dünya çapında bir kaliteye sahip olduğunu gösteriyor. Penaltıdan önce ceza sahasına koşusunu yapıyor. Topu içeri çevirmeden önce 2 kez çevre kontrolü yapıyor ve sonrasında Rossi’ye göndererek penaltı kazandırıyor. Eminim Guardiola, Klopp, Tuchel izlemiş olsalar Arda’ya hayran kalırdı.

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Arda Güler hakkında aslında söylenecek çok şey var. Ancak sadece Göztepe maçında kazandırdığı penaltı üzerinden onun ne büyük kaliteye sahip olduğunu anlatmaya çalışacağım.

Arda, öncelikle mükemmel bir oyun zekasına sahip. Modern futbolda aranan algılama, çevre tarama ve hızlı karar verme yeteneklerinin tümünü barındırdığı gibi uygulama konusunda da dünya standartlarında. Hazırladığı penaltı pozisyonu bile bunun kanıtı. Peki bu penaltı pozisyonu öncesi Arda neler yaptı?

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iKi KEZ ÇEVRE KONTROLÜ YAPTI 

Valencia ve Ferdi’nin topu taşıdığı pozisyonda Arda, ceza sahasına koşusunu yapıyor. Bu koşuyla bölgeyi savunan stoperi de alanından ayrılmaya zorluyor. Topu içeri çevirmeden önce de Arda iki kez çevre kontrolü yapıyor. Sonrasında da topu altıpasın içinde bulunan Rossi’ye göndererek penaltı kazandırıyor. Ve kullanmayı sonuna kadar hak ettiği bu penaltıyı da gole çeviriyor.

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BARÇALI GAVi VE PEDRi GiBi

Eminim önceki akşam Xavi’den Guardiola’ya Klopp’tan Tuchel’e kadar onu izlemiş olsalar yaptıklarına hayran kalırlardı. Barcelona’da Gavi ve Pedri’yi izlerken duyduğumuz heyecanı bizlere yaşattıran çok özel bir oyuncu Arda. Umarım bu olağanüstü yeteneğiyle gelişimini sürdürür.

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Futbol

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