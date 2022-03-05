Guardiola Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili konuştu: 'Zinchenko acı çekiyor...'

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İngiltere ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Josep Guardiola, politikacıların Rusya-Ukrayna savaşını önlemekte başarısız olduğunu savundu.

Guardiola, takımının 6 Mart Pazar günü Manchester United ile yapacağı lig maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı değerlendirerek, "Dünyanın her yerinde insanlar bireysel veya toplu olarak savaş karşıtı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Politikacılar bu yaşananları önleyebilirdi ama sonunda başarısız oldukları için savaş ortaya çıktı. Bunlar yaşanıyor çünkü savaşı önlemeyi başaramadılar ve tamamen başarısızlar. Masum insanlar acı çekiyor ve bu hala devam ediyor. NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği." ifadelerini kullandı.

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Takımın Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko'nun yaşananlardan dolayı her geçen gün daha fazla acı çektiğini de kaydeden İspanyol teknik direktör, "Ülkesine destek olmaya çalışıyor. Orada ailesi var. Durum gitgide kötüleşiyor. 8-9 gündür devam ediyor ve maalesef daha uzun sürecek gibi duruyor." yorumunu yaptı.

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TORRENT İLE İLGİLİ DE KONUŞTU

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Domenec Torrent ile ilgili konuştu.

UMARIM ARKADAŞ OLARAK GÖRÜYORLARDIR

Torrent, Guardiola için "Pep ile çok yakın bir ilişkim var. Yakın dostlarız ama o benim için aynı şeyi söyler mi bilmem" şeklinde konuşmuştu.

Galatasaraylı teknik adamdan bir gün sonra röportaj veren ve "Menajerler arasındaki en yakın arkadaşın kim?" sorusunu yanıtlayan Guardiola, "Birkaç tane var. Şu an Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Domenec Torrent, Mikel Arteta... Umarım onlar da beni arkadaşları olarak görüyorlardır" ifadelerini kullandı.

İşte Pep Guardiola'nın öne çıkan diğer sözleri;

Manchester Cityli futbolcular arasından İlkay Gündoğan'ın menajer olabileceğini vurgulayan Guardiola, "Orta saha oyuncularının ihtimali daha yüksek. İlkay Gündoğan olabilir." dedi.



MOURINHO'NUN VURUŞLARI DAHA İYİ

Futbolda kazandığım kupaların yarısını, golf oynarken daha iyi bir vuruş yapabilme yeteneği karşısında değiştirirdim. Futbolu tamamen unuttuğum tek şey golf oynamak. Mesela, Jose Mourinho'nun vuruşları çok daha iyidir. Benim vuruşlarım felaket.

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İLKAY GÜNDOĞAN'A BENZİYORDUM

Futbolcuyken İlkay Gündoğan'a benziyordum. Bence orta saha oyuncularından çok iyi teknik direktör oluyor. Çünkü sahayı daha bütün düşünüyorlar. Sadece 'ben, ben, ben' demiyorlar.