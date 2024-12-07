×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Guardiola-Mourinho atışmasında üçüncü perde: Onu kırdıysam özür dilerim ama...

Güncelleme Tarihi:

#Mourinho#Guardiola#Manchester
Guardiola-Mourinho atışmasında üçüncü perde: Onu kırdıysam özür dilerim ama...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 07:45

Pep Guardiola ile Jose Mourinho'nun atışması devam ediyor. Son açıklama Manchester City'nin hocasından geldi.

Haberin Devamı

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola ile FEnerbahçe'nin hocası Jose Mourinho arasında sözlü atışma sürüyor.

'MOURINHO'YU KIRDIYSAM ÖZÜR DİLERİM AMA...'

Jose Mourinho'nun son açıklamalarının ardından konuşan Pep Guardiola şu ifadeleri kullandı:

Jose Mourinho'ya suçluluğumuz kanıtlanana kadar masum olduğumuzu söyleyebilirim.

Eğer onu kırdıysam özür dilerim, bu bir şakaydı. Ama gerçek olan şu, Mourinho'nun üç Premier Lig şampiyonluğu var, benim altı. Bu bir gerçek.

Guardiola-Mourinho atışmasında üçüncü perde: Onu kırdıysam özür dilerim ama...

NE OLMUŞTU?

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool maçında rakip taraftarların kendisine yaptığı, "Yarın sabah kovulacaksın" tezahüratlarının ardından, rakip tribünlere yönelik 6 işareti yaptı.

Haberin Devamı

Bunun ardından "Jose Mourinho gibi aldığınız kupaların sayısını gösterdiniz. O hareket Jose'nin United'daki sonunun başlangıcı olarak yorumlanmıştı." sorusuna, "Benim durumum aynı olmaz umarım. Jose ile birbirimize benziyoruz. Ama o 3 kez kazandı, ben 6 kez kazandım. Yine de aynı şey. Onunla aynı fikirdeyiz bu konuda. Sadece insanların düşündüğünden çok çok daha iyi olduğumuzu gösterdik, ikimiz de" ifadeleriyle yanıt vermişti.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, Türkiye Kupasına katılmayacak TFFden açıklamaFenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak! TFF'den açıklamaHaberi görüntüle

MOURINHO'DAN YANIT GELMİŞTİ

Mourinho ise, Guardiola'nın bu sözlerinin ardından, "Başkaları hakeme karşı taraftarı kışkırtırken hiçbir şey olmuyor, bunu biliyorsunuz. Ben doğamı kaybetmek istemiyorum. Sizin ülkenizde yaşıyorum, saygı duymam, öğrenmem ve adapte olmam gerekiyor. Bunu da yapıyorum ama doğamı kaybetmek istemiyorum. Sadece katıldığım şeylere adapte olmak istiyorum. Ben kazanmak isterim ama temiz bir şekilde adil bir şekilde kazanmak isterim. Temiz şekilde kazanamayacaksam kaybetmeyi tercih ederim. Bana dün Guardiola şöyle bir şey söylemiş. O 6 kupa kazanmış ben 3 kazanmışım ama ben adil, temiz bir şekilde kazandım. Kaybettiysem rakibimi benden iyi olduğu için tebrik etmek istiyorum. 150 davayla uğraşarak kazanmak istemem" şeklinde konuşmuştu.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mourinho#Guardiola#Manchester

BAKMADAN GEÇME!