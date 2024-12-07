Guardiola-Mourinho atışmasında üçüncü perde: Onu kırdıysam özür dilerim ama...

Haberin Devamı

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola ile FEnerbahçe'nin hocası Jose Mourinho arasında sözlü atışma sürüyor.

'MOURINHO'YU KIRDIYSAM ÖZÜR DİLERİM AMA...'

Jose Mourinho'nun son açıklamalarının ardından konuşan Pep Guardiola şu ifadeleri kullandı:

Jose Mourinho'ya suçluluğumuz kanıtlanana kadar masum olduğumuzu söyleyebilirim.

Eğer onu kırdıysam özür dilerim, bu bir şakaydı. Ama gerçek olan şu, Mourinho'nun üç Premier Lig şampiyonluğu var, benim altı. Bu bir gerçek.

NE OLMUŞTU?

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool maçında rakip taraftarların kendisine yaptığı, "Yarın sabah kovulacaksın" tezahüratlarının ardından, rakip tribünlere yönelik 6 işareti yaptı.

Haberin Devamı

Bunun ardından "Jose Mourinho gibi aldığınız kupaların sayısını gösterdiniz. O hareket Jose'nin United'daki sonunun başlangıcı olarak yorumlanmıştı." sorusuna, "Benim durumum aynı olmaz umarım. Jose ile birbirimize benziyoruz. Ama o 3 kez kazandı, ben 6 kez kazandım. Yine de aynı şey. Onunla aynı fikirdeyiz bu konuda. Sadece insanların düşündüğünden çok çok daha iyi olduğumuzu gösterdik, ikimiz de" ifadeleriyle yanıt vermişti.

MOURINHO'DAN YANIT GELMİŞTİ

Mourinho ise, Guardiola'nın bu sözlerinin ardından, "Başkaları hakeme karşı taraftarı kışkırtırken hiçbir şey olmuyor, bunu biliyorsunuz. Ben doğamı kaybetmek istemiyorum. Sizin ülkenizde yaşıyorum, saygı duymam, öğrenmem ve adapte olmam gerekiyor. Bunu da yapıyorum ama doğamı kaybetmek istemiyorum. Sadece katıldığım şeylere adapte olmak istiyorum. Ben kazanmak isterim ama temiz bir şekilde adil bir şekilde kazanmak isterim. Temiz şekilde kazanamayacaksam kaybetmeyi tercih ederim. Bana dün Guardiola şöyle bir şey söylemiş. O 6 kupa kazanmış ben 3 kazanmışım ama ben adil, temiz bir şekilde kazandım. Kaybettiysem rakibimi benden iyi olduğu için tebrik etmek istiyorum. 150 davayla uğraşarak kazanmak istemem" şeklinde konuşmuştu.

Haberin Devamı