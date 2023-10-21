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Guardiola: Benden sonra Manchester City için en doğru isim De Zerbi

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#Manchester City#Guardiola#De Zerbi
Guardiola: Benden sonra Manchester City için en doğru isim De Zerbi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 07:00

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kendisinden sonra City’yi çalıştırması gereken ismin Roberto De Zerbi olduğunu söyledi.

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Brighton ile bugün oynayacakları Premier Lig maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında rakip takımın hocası De Zerbi’ye övgüler yağdıran Guardiola, “O, son 20 yılın en etkileyici teknik direktörlerinden biri. Takımına oynattığı oyunun eşi benzeri yok” ifadelerini kullandı.

2022-23 sezonunun başında Brighton takımının başına geçen 44 yaşındaki İtalyan teknik direktör, 50 karşılaşmada 1.62 puan ortalaması tutturdu. De Zerbi yönetimindeki Brighton, bu sezon ise İngiltere Premier League’de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 16 puanla ligin 6. sırasında yer aldı.

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#Manchester City#Guardiola#De Zerbi

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