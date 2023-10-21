Guardiola: Benden sonra Manchester City için en doğru isim De Zerbi

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Brighton ile bugün oynayacakları Premier Lig maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında rakip takımın hocası De Zerbi’ye övgüler yağdıran Guardiola, “O, son 20 yılın en etkileyici teknik direktörlerinden biri. Takımına oynattığı oyunun eşi benzeri yok” ifadelerini kullandı.

2022-23 sezonunun başında Brighton takımının başına geçen 44 yaşındaki İtalyan teknik direktör, 50 karşılaşmada 1.62 puan ortalaması tutturdu. De Zerbi yönetimindeki Brighton, bu sezon ise İngiltere Premier League’de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 16 puanla ligin 6. sırasında yer aldı.