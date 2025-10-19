Guardiola, Arda Güler'i Manchester City'ye istedi! Real Madrid verdiği yanıtla şoke etti

Haberin Devamı

Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte Real Madrid'in değişmezlerinden biri olan milli futbolcu Arda Güler'in talipleri artmaya devam ediyor.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre; Manchester City teknik direktörü Guardiola, Arda Güler'i kadrosunda görmek istiyor.

İspanyol teknik adamın talebi sonrasında Arda Güler'in menajeriyle temasa geçen İngiliz devinin genç futbolcuya takıma katılması halinde önemli bir rol verileceğini ve kendisine iyi bir kontrat sunabilecekleri garantisini ilettiği aktarıldı.

ARDA MUTLU, REAL MADRID SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR

Real Madrid'in Haziran 2029'a dek sözleşmesi bulunan genç futbolcudan oldukça memnun olduğu ve maaşında iyileştirme yaparak sözleşmesini uzatmak istediği belirtildi.

"1 MİLYAR EURO VERİN, ALIN!"

Eflatun-beyazlıların aracılar vasıtasıyla çekilen yoklamadan haberdar olduğu ve Manchester City'ye Arda'nın hiçbir şartta satılık olmadığını ve almak isterlerse serbest kalma bedelini (1 milyar euro) kullanabileceklerini ilettiği kaydedildi.

PERFORMANSI

Sezon öncesi düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda 6 maçta 1 gol - 2 asistlik performans sergileyen Arda Güler; La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçta ise 3 gol - 4 asist üretti.