×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Guardiola, Arda Güler'i Manchester City'ye istedi! Real Madrid verdiği yanıtla şoke etti

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Real Madrid#Pep Guardiola
Guardiola, Arda Güleri Manchester Cityye istedi Real Madrid verdiği yanıtla şoke etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 15:33

İngiliz devi Manchester City, Real Madrid forması giyen Arda Güler'i kadrosuna katmak için hamlede bulundu ancak hiç beklemediği bir yanıt alarak eli boş döndü.

Haberin Devamı

Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte Real Madrid'in değişmezlerinden biri olan milli futbolcu Arda Güler'in talipleri artmaya devam ediyor.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre; Manchester City teknik direktörü Guardiola, Arda Güler'i kadrosunda görmek istiyor.

İspanyol teknik adamın talebi sonrasında Arda Güler'in menajeriyle temasa geçen İngiliz devinin genç futbolcuya takıma katılması halinde önemli bir rol verileceğini ve kendisine iyi bir kontrat sunabilecekleri garantisini ilettiği aktarıldı.

Gözden KaçmasınAttığı gollerle maça damga vuran Sanenin performansı Alman basınında yankı buldu Kalitesini ortaya koyduAttığı gollerle maça damga vuran Sane'nin performansı Alman basınında yankı buldu! 'Kalitesini ortaya koydu'Haberi görüntüle

ARDA MUTLU, REAL MADRID SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR

Real Madrid'in Haziran 2029'a dek sözleşmesi bulunan genç futbolcudan oldukça memnun olduğu ve maaşında iyileştirme yaparak sözleşmesini uzatmak istediği belirtildi.

Haberin Devamı

Guardiola, Arda Güleri Manchester Cityye istedi Real Madrid verdiği yanıtla şoke etti

"1 MİLYAR EURO VERİN, ALIN!"

Eflatun-beyazlıların aracılar vasıtasıyla çekilen yoklamadan haberdar olduğu ve Manchester City'ye  Arda'nın hiçbir şartta satılık olmadığını ve almak isterlerse serbest kalma bedelini (1 milyar euro) kullanabileceklerini ilettiği kaydedildi.

Guardiola, Arda Güleri Manchester Cityye istedi Real Madrid verdiği yanıtla şoke etti

PERFORMANSI

Sezon öncesi düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda 6 maçta 1 gol - 2 asistlik performans sergileyen Arda Güler; La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçta ise 3 gol - 4 asist üretti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Güler#Real Madrid#Pep Guardiola

BAKMADAN GEÇME!