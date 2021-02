GuardiaN, yeni tekliflere açık olduğunu duyurdu

Natus Vincere ile anlaşması biten Slovakyalı kesin nişancı Ladislav "⁠GuardiaN⁠" Kovács, Twitter üstünden teliflere açık olduğunu duyurdu. Yerine Ilya "⁠Perfecto⁠" Zalutskiy takıma dâhil edilene kadar 29 yaşındaki AWPer, Ocak 2020'den beri Natus Vincere için oynuyordu. Üç ay sonra, Flashpoint 1'de Håkon "⁠hallzerk⁠" Fjærli'nin yerine Dignitas için kısa bir dönem oynadı.

2020 senesinin Eylül ayında CS:GO ile daha işinin bitmediğini söyleyerek sahaya geri döneceğini söylemişti. Bununla beraber Major turnuvalarda hep ikincilik almak gibi bir laneti olduğunu dile getirmişti. Bahsettiği üç ikinciliğin ikisini Natus Vincere’deyken birini FaZe için çalışırken almıştı.

From now on I am a free agent. I am open to consider any offer and grind back my way to the top level events! You can email me on ladislav.kovacs@getgear.com! 👊