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eSpor
Haber Giriş: 16.02.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

GuardiaN, yeni tekliflere açık olduğunu duyurdu

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GuardiaN, yeni tekliflere açık olduğunu duyurdu
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Slovakyalı eski kesin nişancısı Ladislav "⁠GuardiaN⁠" Kovács, teliflere açık olduğunu duyurdu.

Natus Vincere ile anlaşması biten Slovakyalı kesin nişancı Ladislav "⁠GuardiaN⁠" Kovács, Twitter üstünden teliflere açık olduğunu duyurdu. Yerine Ilya "⁠Perfecto⁠" Zalutskiy takıma dâhil edilene kadar 29 yaşındaki AWPer, Ocak 2020'den beri Natus Vincere için oynuyordu. Üç ay sonra, Flashpoint 1'de Håkon "⁠hallzerk⁠" Fjærli'nin yerine Dignitas için kısa bir dönem oynadı.

2020 senesinin Eylül ayında CS:GO ile daha işinin bitmediğini söyleyerek sahaya geri döneceğini söylemişti. Bununla beraber Major turnuvalarda hep ikincilik almak gibi bir laneti olduğunu dile getirmişti. Bahsettiği üç ikinciliğin ikisini Natus Vincere’deyken birini FaZe için çalışırken almıştı.

“Şu andan itibaren serbest oyuncuyum. Teklifleri değerlendirmeye ve etkinliklerde yer almaya hazırım. Bana şu mail adresinden ulaşabilirsiniz: ladislav.kovacs@getgear.com”

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