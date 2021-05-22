GTA V, Kasım’da yeni nesil konsollara geliyor

Rockstar Games, GTA V ve GTA Online’ın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 11 Kasım’da çıkış yapacağını duyurdu. Her ne kadar sürecin sonunda Xbox Ve PlayStation oyuncuları aynı oyuna sahip olacak olsa da PlayStation 5 kullanıcıları, GTA Online standalone versiyonuna ilk üç ay ücretsiz sahip olabilecek.

Geliştiriciler, PS4 oyuncularına oyunun PS5 çıkışına kadar her ayın başında 1 milyon dolarlık sanal GTAO para birimi dağıtıyor.

Rockstar Games henüz oyunların yeni nesil konsollarda ne gibi iyileştirme ve yenilik sunacağına dair bir açıklama yapmadı. Ancak performansın artık bir sorun olmaktan çıkacağı kesin. GTA V çıktığından bu yana sekiz senedir popülerliğini korumayı başarsa da görsel iyileştirmelerin gerektiği düşünülüyor.