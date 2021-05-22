GTA Online ve Red Dead Online’a bu yaz büyük güncellemeler geliyor

GTA Online ve Red Dead Online severler için Rockstar Games’ten güzel haber geldi. Rockstar Games, iki oyuna da önümüzdeki yaz içerisinde pek çok yenilik ve içerik gelecek. Bunların arasında oyuncular tarafından çok talep edilen add-on’lar, yeni eşyalar ve yeni deneyimler, kalite iyileştirmeleri ve yeni oyun modları var.

Yeni güncellemelerle birlikte GTA Online’a yeni araçlar ve oyun modları gelecek. Oyuncular, yeni araçları kazanmak için mücadele edecek. Bunların yanı sıra yeni soygun görevi de oyuncuların merakla beklediği bir diğer şey. Bunun yanında geçen günkü haberimizde de belirttiğimiz gibi GTA Online ve Grand Theft Auto V, yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X|S’e de geliyor.

GTA Online’a gelecek yeniliklerin yanı sıra Red Dead Online’ın da boynu bükük bırakılmadı. Önümüzdeki hafta oyun, beş eyalete ve buradaki ikonik konumlarda yer alacak sekiz yeni yarış ekleyecek. Bununla birlikte oyunculara at sürme ve silah kullanma becerilerini sergilemek için fırsat verilecek. Red Dead Online’ın yeni yarışları ise 25 Mayıs’tan itibaren oyuncuların erişimine açık olacak.

Yazın oyuna gelecek güncellemelerle birlikte oyuncuların oynaması için yeni görevler de gelecek. Yeni görevle birlikte kendinizi Angelo Bronte’nin güvendiği teğmen Guido Martelli, Saint Denis’de kendi suç şebekesini kurmasının yol açtığı sorunların içinde bulacaksınız. Bununla birlikte yapmanız gereken bir çok yeni görev olacak.