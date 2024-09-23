GS UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ BİLETLERİ 2024: Galatasaray PAOK maç bileti satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?

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Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi'nde PAOK ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki Galatasaray PAOK maç bileti satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?

GALATASARAY PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-PAOK UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 25 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak.

GALATASARAY PAOK MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray PAOK mücadelesi biletleri bugün itibarıyla satışa çıktı.

Taraftarlar, Passo hesapları üzerinden sadece kendileri adına bilet satın alabileceklerdir. Passo hesaplarından bir başka kişi adına bilet alımı mümkün olmayacaktır. (Passo hesap sahibi ile bilet sahibinin aynı kişi olması zorunludur.)

Resmi bilet satış kanalları dışındaki usulsüz bilet satışlarını engellemek ve taraftarlarımızın mağdur olmaması adına, PAOK karşılaşmasına ait satışı yapılan biletler maç günü de dahil olmak üzere transfere kapalı olacaktır.