GS TV'de Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'e büyük övgü

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, sarı kırmızılılarla oynanan maçta sol ayağıyla harika bir gol atarken performansıyla da takdir topladı.

Derbide attığı gol ve sergilediği oyunla göz dolduran Fenerbahçeli futbolcu, mücadelenin ardından GS TV'de konuşuldu.

GS TV'de program sunucusu Serbay Şenkal, Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı hakkında övgü dolu sözler sarf ederken "Türk futbolu çok önemli bir oyuncu kazanacak. Fenerbahçe'yi de bu bağlamda tebrik etmek lazım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki müsabaka, 2-2 eşitlikle sona ermiş, sarı lacivertlilerin gollerini 45+1'de Arda Güler ve 61. dakikada Fatih Yiğit Şanlıtürk kaydetmişti.

Sarı kırmızılıların golleri 43. dakikada Bartuğ Elmaz ve 67. dakikada Kemal Bayrak'tan (k.k.) gelirken Fenerbahçe'de Fatih Mert, Galatasaray'da ise Ata kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE SON BULUYOR

Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına geçiş yaptı.

Bu sezon U19 takımıyla 13 maça çıkan Arda Güler, 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Sezon başında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayan Arda Güler'in kontratı 2023 yılında sona eriyor.

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