GS PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ile PSV rövanşta karşılaşacak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e 5-1 yenildi. İki ekip arasındaki rövanş karşılaşması, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Futbolseverler şimdi bu müsabakanın detaylarını sorguluyor. Peki, GS PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Son olarak bu sezon Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk maçta deplasmanda PSV'ye farklı mağlup olan Galatasaray, tur şansını zora soktu. İşte, Galatasaray ile PSV arasındaki rövanş maçının ayrıntıları...
Rakibiyle rövanşı 28 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak sarı-kırmızılılar, Kupa 1'e veda etmesi halinde yoluna Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek.
Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Alexandru Cicaldau takımla ilk antrenmanına çıktı
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet ve dinamik ısınma çalışması yapıldığı belirtildi.
Sınırlı alanda pas oyunlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, dayanıklılık koşusuyla tamamlandığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların yeni transferi Alexandru Cicaldau'nun takımla ilk antrenmanına çıktığı kaydedildi.
Galatasaray, 26 Temmuz'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.