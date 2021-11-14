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Grupta avantajı Türkiye'ye kaptıran Norveç'te Sörloth'un büyük üzüntüsü! 'Türkiye maçının skorunu öğrenince...'

#Sörloth#Norveç#Milli Takım
Grupta avantajı Türkiyeye kaptıran Norveçte Sörlothun büyük üzüntüsü Türkiye maçının skorunu öğrenince...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Letonya ile 0-0 berabere kalarak genel averajda avantajı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden Türkiye'ye bırakan Norveç'in forveti Alexander Sörloth, mücadele sonrası büyük üzüntü yaşadı. Sörloth'un üzüntüsü açıklamalarına da yansıdı.

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Milli Takımımızın Cebelitarık'ı 6-0 yendiği anlarda Letonya ile 0-0 berabere kalan Norveç, son maçlar öncesi grup ikinciliğini Türkiye'ye kaptırdı. Genel averajda Milli Takımımızın gerisine düşen Norveç'in forveti Alexander Sörloth, büyük üzüntü yaşadı.

Haaland'ın yokluğunda takımın gol beklediği isim olan Sörloth, puan kaybı sonrası yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu söyledi.

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Sörloth'un maç sonrası açıklamaları şu şekilde:

Maçtan sonra Türkiye maçının skorunu öğrendik. Bu gerçekten ağır oldu. Çok zor... Gol atamadığım için gerginim. Özellikle göğsümde bayrak varken kendime çok fazla baskı uyguluyorum.

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