Grupta avantajı Türkiye'ye kaptıran Norveç'te Sörloth'un büyük üzüntüsü! 'Türkiye maçının skorunu öğrenince...'

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Milli Takımımızın Cebelitarık'ı 6-0 yendiği anlarda Letonya ile 0-0 berabere kalan Norveç, son maçlar öncesi grup ikinciliğini Türkiye'ye kaptırdı. Genel averajda Milli Takımımızın gerisine düşen Norveç'in forveti Alexander Sörloth, büyük üzüntü yaşadı.

Haaland'ın yokluğunda takımın gol beklediği isim olan Sörloth, puan kaybı sonrası yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu söyledi.

Sörloth'un maç sonrası açıklamaları şu şekilde:

Maçtan sonra Türkiye maçının skorunu öğrendik. Bu gerçekten ağır oldu. Çok zor... Gol atamadığım için gerginim. Özellikle göğsümde bayrak varken kendime çok fazla baskı uyguluyorum.