Grup aşaması öncesi PUBG Protality Series dev rekabete sahne oldu

İlk Açık Eleme aşamasına kıyasla çok daha çekişmeli mücadelelere sahne olan 2. Açık Eleme aşamasında zirvedeki isimler sürekli değişti. Özellikle Miramar maçlarında Blaze Esports ve Kekom ekiplerinin inanılmaz performansına sahne olan beş maçlık seriye kısaca yakından bakalım.

Supradyn Energy PUBG Protality Series 2. Açık Eleme Grup A 1. maçına Blaze Esports ekibi fırtına gibi girdi. Yoruma mahal bırakmayacak biçimde 19 skorlu bir galibiyet alan Blaze Esports'u takip eden taraf ise akşamın diğer etkili ekiplerinden Kekom ile Sav4ge oldular. Sıralamadaki yerini neredeyse ilk maçtan garantiye alan Blaze, böylelikle stressiz bir açık eleme akşamına daha yelken açtı.

Ancak Miramar'daki sürprizler bununla sınırlı değildi. İkinci maç başladığında Kekom ekibi her şeyin o kadar kolay olmayacağını vurgularcasına saldırdı. Blaze ekibinin sadece 2 skor aldıktan sonra düşmesiyle beraber seyri değişen mücadelede bu avantajı değerlendiren Kekom, 11 skorlu bir galibiyet aldı. 1 puan farkla zirveye oturan ve izleyen herkese net bir mesaj veren Kekom ekibi, harika oyunuyla alkış aldı. Bu iki maç boyunca diğer takımlar kendilerini zirve yarışına erkenden dahil edecek olan kritik bir performans gösteremediler.

Erangel'e geçildiğinde ise erken düşme sırası Kekom'a geldi. 5 skordan sonra sahadan ayrılan ekibin boşluğunu en iyi değerlendiren takım Sav4ge oldu. 10 skorlu güzel bir galibiyete ulaşan Sav4ge, Erangel'de her şeyin o kadar kolay olmayacağını belli ederken Blaze de önceki maçı telafi ederek 8 skorlu bir ikinciliğe ulaştı. Birinci elemenin sürpriz isimlerinden Kumiho Gaming de nihayet Erangel'e geçilmesiyle birlikte özlenen agresif oyunlarını sahaya yansıtmaya başladı.

Supradyn Energy PUBG Protality Series etkinliği süresince bir akşamda iki galibiyet pek görülmüş değil, ancak bu duruma itiraz Sav4ge tarafından geldi. Özellikle arka arkaya iki galibiyet gibi zor bir başarıya ulaşan takım, 9 skorla beraber sıralamada ikinciliğe kadar yükseldi. Blaze'in tekrar 1 skor aldıktan sonra erken düştüğü maçta boşluğu değerlendiren bir diğer takım ise Not Fair oldu. 8 skorlu bir ikincilik elde eden Not Fair, böylece son maça girmeden önce rahat bir nefes aldı.

Son maça girildiğinde "artık bize müsaade" diyen Sav4ge, 1 skor aldıktan sonra elenerek akşamı kapatmış oldu. Ancak günün hırçın dörtlüleri Kekom ve Blaze de çok sivri rakamlara ulaşamayınca meydan ilk 8 mücadelesindeki takımlara kaldı. Çember dışındaki amansız mücadelede takımların birbirlerini ardı ardına boğazladığı maçta Kumiho Gaming 11 skor alsa da sıralamadan erken elendi. Yorgunluğu ve karmaşayı iyi değerlendiren Not Fair ekibi ise bu kez galibiyete ulaştı ancak yalnızca 5 skor alabildi. Öte yandan bu maça kadar düşme potasında olan Unity Esports, 7 skorlu bir üçüncülük alarak son anda ilk 8'e girmeyi başardı.

İlk Açık Eleme aşamasındaki görece düzenli geçen maçlardan sonra 2. Açık Eleme maçları hayli kaotikti. Bir maç ortalığı ateşe verip diğer maç erkenden düşen Kekom ve Blaze, erken safhada takır takır skor toplarken maçların ikinci yarısında ortadan kaybolan Kumiho Gaming, gümbür gümbür oynayan Sav4ge ve tüm bunlar olurken derinden ilerleyen Not Fair ile akıllara zarar bir eleme grubu izledik.

Supradyn Energy PUBG Protality Series 2. Aşama 2. Gün

Heyecan dolu 2. Açık Eleme ilk gün maçlarının ardından Supradyn Energy PUBG Protality Series 2. Açık Eleme aşamasının 2. günü de muhteşem karşılaşmalarla geride kaldı. 5 maçlık serinin ardından Grup Aşaması için yola devam edecek son 8 takımın da belirlendiği gecede mücadele adeta sınır tanımadı.

Geceye damga vuran takım ANKA Esports oldu. Ortalığı ateşe veren ANKA Esports, maçlar boyunca şimdiye kadar görülen en çılgın performanslardan birine imza attı. Takımların genelinde dengeli bir performans dağılımı izlesek de Grup Aşaması için verilen mesaj açıktı.

İlk maç belki de izlediğimiz en dengeli, en sakin maç oldu ancak son çemberde PUBG sahalarında nadir rastlanacak bir final izledik. Normalde takımlar çatışarak finale doğru ilerlerken düşürdükleri rakiplerinden bolca ekipman ve cephane toplar. Bu yüzden son çembere kalan takımların tamamında tam teçhizat olduğunu görürüz. Finale kalan EX4 Frag ve Karagümrük Esports ekipleri rakiplerin ekipmanlarını alamadan yer değiştirmek zorunda kaldıkları için final çatışmasında mermileri bitti. Duman bombaları ile köşe kapmaca oynayan taraflardan Karagümrük Esports oyuncusu mavi alanda fazla kalınca EX4 Frag maçı kazanmış oldu.

İkinci maça geçildiğinde olacaklardan herkes habersizdi. Hava güzel, gökyüzü açık, çölün ortasından sakin sakin geçen bir uçak vardı önce. Paraşütler açılıyor, oyuncular ekipman topluyor, henüz araçlarda ilk kontak bile çevrilmemiş. Sonra her ne olduysa ANKA Esports ekibi kelimenin tam anlamıyla rakiplerinin küllerine varana kadar Miramar'ı cehenneme çevirdi. Haritada hareket eden her şeye mermi yağdıran dörtlü, 26 skorlu akla zarar bir galibiyet alarak Grup Aşaması için yerlerini garantiledi. Maç bittiğinde oyunculardan seyircilere herkes birbirine bakarak olanları anlamlandırmaya çalışırken kendine gelmek için bir bardak soğuk su içmeye gitti.

Erangel haritası artık PUBG turnuvalarında Miramar'dan sonra dengelerin değiştiği geçiş olarak yerini sabitlemiş durumda. İlk göz ağrımız olan bu bol yeşillikli haritada takımlar birer birer sessizliklerini bozuyorlar. Ancak önceki maçta ANKA Esports'un aldığı inanılmaz galibiyet herkesin fitilini ateşlemiş olacak ki yine tansiyonu yüksek bir karşılaşma izledik. Mylta civarlarında 3 farklı takımın birbirine saldırdığı bir anda motorsikletiyle Burak Kut'un Yaşandı Bitti klibini baştan çekmeye çalışan oyuncunun havada Erangel Barosu tarafından düşürülmesi adeta jeneriklikti.

3 skorla erken düşen ANKA'dan sonra çember daraldıkça hangarlara kapanan takımlarda son üçe girildiğinde ise Karagümrük Esports tecrübesini konuşturdu. Hawli ve Placeowners takımlarının dörder kişiyle hangarlarda mevzilenmiş olarak girdiği alana Karagümrük açık sahada 3 kişi ile yakalandı. Rakiplerinin hamlelerini bekleyen Karagümrük, konumlarını dumanla kapattı ve ateş sesleri yükseldiği anda hangarları bomba yağmuruna tuttu. Birbiriyle çatışırken bombaların da yağmasıyla oyuncularını kaybeden Hawli ve Placeowners, Karagümrük'ten gelen taarruza da karşı koyamayınca galibiyet tecrübeli ekipte kaldı. Bununla birlikte ilk iki maçta puan bulamayan Placeowners, 17 puan birden alarak yükselme potasına girdi.

Dördüncü maç nispeten sakin geçti. İlk üç maçta bir akşamlık PUBG için ayrılan bütün aksiyon kredisini silip süpüren takımlar yavaş yavaş yorgun düşmeye başlamış olacak ki ANKA Esports gayet sakin bir şekilde 9 skorla galibiyetini alıp ortalığı karıştırmadan beşinci maçı beklemeye başladı. Maçın skorer takımı bu kez ilk maçtan itibaren sessiz ve derinden ilerleyen 404 NOT FOUND oldu. Aldıkları 13 skorlu üçüncülükle tablodaki yerlerini sağlama alan takımı takip eden bir diğer dörtlü ise yine 9 skorla Efes Ayran idi.

Beşinci ve son maç ise elenme potasındaki takımların turnuvaya tutunma mücadelesine tanık oldu. Dördüncü maç bittiğinde tabloda her ne kadar puanlar dengeli dağılmış olsa da son sıralardaki takımların durumu pek umutlu görünmüyordu. Akşamın son sürprizini elenme potasındaki Fight For Honor yaptı ve 7 skorlu bir galibiyetle son anda grup aşamasına tutundu. ANKA Esports ikinciliğe razı olsa da yine 16 skor alarak günün sonunda 87 puan gibi inanması zor bir başarıya ulaştı. İkinci ve üçüncü sırada günü 47'şer puanla tamamlayan 404 NOT FOUND ve Karagümrük ekiplerine tam 40 puan fark atan ANKA Esports, hafta sonuna gümbür gümbür gireceğini herkese gösterdi.

Öte yandan dördüncü maçta tekrar sınırdan elenme potasına düşen Placeowners, 8 puan toplayarak yükselme potasına girmeyi başardı. Bu sıralama değişikliğinde üzülen taraflar ise potayı 1 puanla kaçıran Erangel Barosu ile son maçta aradığını bulamayarak 10. sıraya düşen Attack on Pandas idi.

Açık Eleme aşamalarının tamamlanmasıyla beraber artık Grup Aşaması için gün sayıyoruz. Hafta sonu oynanacak olan Seeding aşamasının ardından turnuvaya davetli olarak katılan 8 büyük takımın da nihayet rekabete katılacak. 8'er takımlı A, B ve C gruplarına ayrılan 24 takım, dönüşümlü olarak oynanacak olan maçlarda finale kalacak olan 16 en iyi takımı belirlemek için kıyasıya mücadele edecekler. Bu aşamanın sonunda ise büyük finale 24 takımın arasından 16 takımlık tek bir grup kalacak.

Seeding aşaması için son maçlar bugün saat 20:00'de Buğrahan “Wreckage” Şevke ve Timur “Timurlengx” Günay'ın sunumuyla twitch.tv/pubgtvturkiye kanalında ekranlarda olacak. Heyecanın beklenenden de erken yükseldiği bu PUBG şölenini sakın kaçırmayın!