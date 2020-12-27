Griezmann, Fenerbahçe'den Ömer Faruk Beyaz'ı kadroya aldı, sosyal medya yıkıldı

Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann son paylaşımıyla ortalığı karıştırdı. Football Manager serisinin müdavimleri arasında yer alan Griezmann'ın Marsilya ile kurduğu kadroda Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'a da yer vermesi dikkat çekti.

"BİRİ EROL BULUT'A BUNU GÖSTERSİN"

Fransız futbolcunun paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarlar sosyal medyada teknik direktör Erol Bulut'u eleştirdi.

Taraftarlar, "Griezmann bile oynatıyor, Erol hoca şans vermiyor", "Biri Erol Bulut'a bunu göstersin" şeklinde yorumlar yaptılar.

ALMANYA'DAN İSTEYENİ ÇOK

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Faruk Beyaz, özellikle Bundeliga ekiplerinden ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund ve Schalke 04'ün 17 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

Ömer Faruk Beyaz, Football Manager'da bitiricilik, ilk kontrol, teknik ve özel yetenek rakamları ile öne çıkıyor.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...