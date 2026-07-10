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Greenwood'u Fenerbahçe'ye kaptıran Roma, gözünü A Milli Takım'ın yıldızına dikti!

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#Transfer Haberleri#Roma#Mason Greenwood
Greenwoodu Fenerbahçeye kaptıran Roma, gözünü A Milli Takımın yıldızına dikti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 14:14

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Mason Greenwood'u Fenerbahçe'ye kaptırmanın şokunu yaşıyor. İngiliz futbolcunun alternatifi için zaman kaybetmeden arayışlara başlayan sarı-kırmızılılar, gözünü A Milli Takım'ın genç yıldızına dikti. İşte detaylar...

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Marsilya'nın yıldız futbolcusu Mason Greenwood'u uzun süredir renklerine bağlama uğraşı veren İtalyan devi Roma, Fenerbahçe'nin araya girip önce İngiliz futbolcuyla ardından da kulübü Marsilya ile anlaşmasının ardından transferde büyük bir şok yaşıyor.

Teknik direktör Gasperini'nin transferini çok istediği Greenwood'u alamayan sarı-kırmızılılar, vakit kaybetmeden alternatif arayışlarına başladı.

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CAN UZUN İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

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La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Roma Sportif Direktörü Tony D'Amico, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'un transferi için menajeriyle görüşmelere başladı.

Greenwoodu Fenerbahçeye kaptıran Roma, gözünü A Milli Takımın yıldızına dikti

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FRANKFURT 45 MİLYON EURO İSTİYOR

İsmi Galatasaray'la da anılan 21 yaşındaki oyuncu için kulübü Eintracht Frankfurt'un 45 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, Roma'nın pazarlıklarla bu rakamı aşağıya çekeceğine inandığı kaydedildi.

Greenwoodu Fenerbahçeye kaptıran Roma, gözünü A Milli Takımın yıldızına dikti

GASPERINI ÇOK BEĞENİYOR

Bundesliga'nın en umut vadeden genç oyuncularından biri olduğu belirtilen Can Uzun'u teknik direktör Gasperi'nin de çok beğendiği ifade ediliyor.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün Can Uzun dışında Nottingham Forest forması giyen İsviçreli sağ kanat oyuncusu Dan Ndoye ile de ilgilendiği ancak maliyetinin daha fazla olduğu aktarıldı.

Greenwoodu Fenerbahçeye kaptıran Roma, gözünü A Milli Takımın yıldızına dikti

GEÇEN SEZON 28 MAÇTA 16 GOLE DOĞRUDAN KATKI VERDİ

Hücum hattının her bölgesinde görev alabilen Can Uzun, geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 28 resmi maça çıkarken 10 gol - 6 asist üreterek toplamda 16 gole doğrudan katkı sağladı.

Greenwoodu Fenerbahçeye kaptıran Roma, gözünü A Milli Takımın yıldızına dikti

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#Transfer Haberleri#Roma#Mason Greenwood

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