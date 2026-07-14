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Greenwood'da beklenen haber geldi: Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte maliyeti...

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#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Transfer
Greenwoodda beklenen haber geldi: Fenerbahçe transferi bitirdi İşte maliyeti...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 01:19

Fenerbahçe, Ligue 1 ekibi Marsilya forması giyen İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood'un transferinde mutlu sona ulaştı..

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Fenerbahçe, uzun süredir transfer çalışmalarını sürdürdüğü Mason Greenwood'da mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertli ekip, İngiliz futbolcunun kulübü Marsilya ile de el sıkışarak transferi sonuçlandırdı.

FABRIZO ROMANO DUYURDU

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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldızın transferini bitirdiğini duyurdu.

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MALİYETİ DE BELLİ OLDU

Haberde Fenerbahçe'nin Greenwood transferi için Marsilya'ya 40+2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Anlaşmada yer alan sonraki satış maddesi nedeniyle Manchester United'ın da transferden 10 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde edeceği ifade edildi.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

24 yaşındaki yıldız futbolcunun 2030 yılına kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atacağı, yıllık maaşının ise 10 milyon Euro seviyesinde olacağı belirtildi.

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Greenwoodda beklenen haber geldi: Fenerbahçe transferi bitirdi İşte maliyeti...

HEM 25+ GOL HEM DE 10+ ASİST YAPAN TEK İSİM

2025- 26’yı 45 maçta 26 gol, 11 asistle bitiren Greenwood, Avrupa’nın en iyi 5 ligindetüm turnuvalarda hem 25+ gol hem de 10+ asist kaydeden tek oyuncu oldu.

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#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Transfer

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