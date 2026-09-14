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Greenwood ve transfer itirafı! 'Fenerbahçe'yi çabuk kabul etti'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Transfer
Greenwood ve transfer itirafı Fenerbahçeyi çabuk kabul etti
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 12:43

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan transfer ettiği Mason Greenwood ile ilgili Fransız ekibinin eski yöneticisi Mehdi Benatia konuştu.

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Fenerbahçe'nin yaz transfer sezounda 39 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Mason Greenwood, Marsilya'da pişmanlığa neden oldu.

Fransız ekibine yakın kaynaklar, Greenwood'un 'en az 50 milyon Euro' bedelle satılması gerektiği kanısına vardı.

Greenwood ve transfer itirafı Fenerbahçeyi çabuk kabul etti

ESKİ YÖNETİCİ KONUŞTU: ÇABUK FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ

Konuya ilişkin konuşan Marsilya'nın eski yöneticilerinden Mehdi Benatia, şu ifadeleri kullandı:

"Mason (Greenwood), Fenerbahçe'ye transfer olmayı çok çabuk kabul etti. Transferi ben gerçekleştirmedim, denetim kurulunun talebiydi.

Greenwood ve transfer itirafı Fenerbahçeyi çabuk kabul etti

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Bazı adımlar atmaya başlamıştık. Atletico Madrid, Al-Ahli ve Fenerbahçe’deki ilgili menajerlerle iletişime geçtim. Onlar transferi gerçekleştirdiler.

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Eğer oyuncu o dönemde biraz daha açık olsaydı, onu daha yüksek bir fiyata ve kendisi için biraz daha uygun bir ligde satabilirlerdi."

 

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#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Transfer

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