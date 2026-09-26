Greenwood, Süper Lig'i temsil etti! Listede tek

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Marsilya'dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden birisi haline geldi.
DEV LİSTEYE GİRDİ
Fenerbahçe’nin yıldızı Mason Greenwood, küresel bazda hazırlanan en iyi 11’e seçilen tek futbolcu oldu. Dünya devlerine transfer olan futbolcuların yer aldığı Transfer News Live tarafından hazırlanan prestijli kadroda Süper Lig’i temsil eden tek isim Mason Greenwood oldu.
SÜPER LİG'DEN GİREN TEK İSİM
İngiliz futbolcu, böylece Türkiye’den yaz transfer döneminde gelen yüzlerce oyuncu arasında küresel bazda en iyi 11’de kendisine yer buldu.
YILDIZLARLA YAN YANA
Transfer News Live tarafından hazırlanan küresel transfer 11’inde kalede James Trafford; savunmada Denzel Dumfries, Jeremy Jacquet, Luka Vuskovic ve Alejandro Grimaldo; orta sahada Elliot Anderson, Rodri ve Morgan Rogers; hücumda ise Mason Greenwood, Ferran Torres ve Anthony Gordon yer aldı.