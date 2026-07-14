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Greenwood sonrası Aziz Yıldırım'ın durmaya niyete yok: Fenerbahçe'de sırada sol kanat transferi var!

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım
Greenwood sonrası Aziz Yıldırımın durmaya niyete yok: Fenerbahçede sırada sol kanat transferi var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 07:28

Mason Greenwood'un transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe'de resmi imza için artık saatler sayılırken Başkan Aziz Yıldırım sol kanat için de düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler Atletico Madrid'den Ademola Lookman ya da Manchester United'dan Marcus Rashford'u kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. İşte detaylar..

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçim kampanyasında sık sık şampiyonluk hasretine vurgu yapıp, “Artık çocuklar ağlamasın” demişti. Başkanlık koltuğuna geri dönen Yıldırım, şampiyonluk yolunda ‘eksiksiz’ bir takım kurmaya kararlı.

Savunma hattını Nathan Ake, santrfor bölgesini Vedat Muriqi ile güçlendiren Fenerbahçe; sağ kanatta da Mason Greenwood transferini açıklamak için geri sayıma geçilirken, başkan sol kanat için de yıldız getirmek için kolları sıvadı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN İYİ BİR TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLECEK

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Yönetim, Suudi Arabistan’dan talipleri bulunan Kerem Aktürkoğlu için iyi bir teklif alırsa bunu değerlendirecek.

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FAVORİ LOOKMAN

Milli oyuncunun satılması halinde yerini doldurmak için iki aday var: Ademola Lookman ve Marcus Rashford...

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Aziz Yıldırım’ın özellikle Lookman üzerinde durduğu öğrenildi.

Greenwood sonrası Aziz Yıldırımın durmaya niyete yok: Fenerbahçede sırada sol kanat transferi var

İMZA ATMAK ÜZEREYDİ

Nijeryalı yıldız, ocak ayında Fenerbahçe’ye imza atmak üzereyken Sadettin Saran Yönetimi’nin teminat vermemesi nedeniyle Atletico Madrid’in yolunu tutmuştu. Bu durum, Sarı-Lacivertli taraftarlarda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Aziz Yıldırım, gecikmeli de olsa 12. adamı Lookman ile kavuşturmak istiyor.

Greenwood sonrası Aziz Yıldırımın durmaya niyete yok: Fenerbahçede sırada sol kanat transferi var

PLASE RASHFORD

Sarı-Lacivertliler, Marcus Rashford’u da yakında takip ediyor. Barcelona, kiralık forma giyen İngiliz yıldızın satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Greenwood sonrası Aziz Yıldırımın durmaya niyete yok: Fenerbahçede sırada sol kanat transferi var

UNITED İSTEMİYOR

28 yaşındaki hücum oyuncusu, Dünya Kupası sonrası Manchester United’a geri dönecek. Ancak Rashford’un burada kalıcı olması beklenmiyor. Fenerbahçe, Lookman’ı kadrosuna katamazsa rotayı tamamen İngiliz yıldıza çevirecek.

Greenwood sonrası Aziz Yıldırımın durmaya niyete yok: Fenerbahçede sırada sol kanat transferi var

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PERFORMANSLARI

Ademola Lookman geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Atletico Madrid formasıyla çıktığı 24 maçta 9 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

Marcus Rashford ise Barcelona forması giydiği 49 maçta 14 gol - 14 asist üretti.

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım

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