Greenwood sonrası Aziz Yıldırım'ın durmaya niyete yok: Fenerbahçe'de sırada sol kanat transferi var!

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçim kampanyasında sık sık şampiyonluk hasretine vurgu yapıp, “Artık çocuklar ağlamasın” demişti. Başkanlık koltuğuna geri dönen Yıldırım, şampiyonluk yolunda ‘eksiksiz’ bir takım kurmaya kararlı.

Savunma hattını Nathan Ake, santrfor bölgesini Vedat Muriqi ile güçlendiren Fenerbahçe; sağ kanatta da Mason Greenwood transferini açıklamak için geri sayıma geçilirken, başkan sol kanat için de yıldız getirmek için kolları sıvadı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN İYİ BİR TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLECEK

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Yönetim, Suudi Arabistan’dan talipleri bulunan Kerem Aktürkoğlu için iyi bir teklif alırsa bunu değerlendirecek.

FAVORİ LOOKMAN

Milli oyuncunun satılması halinde yerini doldurmak için iki aday var: Ademola Lookman ve Marcus Rashford...

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Aziz Yıldırım’ın özellikle Lookman üzerinde durduğu öğrenildi.

İMZA ATMAK ÜZEREYDİ

Nijeryalı yıldız, ocak ayında Fenerbahçe’ye imza atmak üzereyken Sadettin Saran Yönetimi’nin teminat vermemesi nedeniyle Atletico Madrid’in yolunu tutmuştu. Bu durum, Sarı-Lacivertli taraftarlarda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Aziz Yıldırım, gecikmeli de olsa 12. adamı Lookman ile kavuşturmak istiyor.

PLASE RASHFORD

Sarı-Lacivertliler, Marcus Rashford’u da yakında takip ediyor. Barcelona, kiralık forma giyen İngiliz yıldızın satın alma opsiyonunu kullanmadı.

UNITED İSTEMİYOR

28 yaşındaki hücum oyuncusu, Dünya Kupası sonrası Manchester United’a geri dönecek. Ancak Rashford’un burada kalıcı olması beklenmiyor. Fenerbahçe, Lookman’ı kadrosuna katamazsa rotayı tamamen İngiliz yıldıza çevirecek.

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PERFORMANSLARI

Ademola Lookman geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Atletico Madrid formasıyla çıktığı 24 maçta 9 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

Marcus Rashford ise Barcelona forması giydiği 49 maçta 14 gol - 14 asist üretti.