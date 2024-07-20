Grazer AK - Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Grazer AK Beşiktaş hangi kanalda?

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Beşiktaş son hazırlık maçına bugün çıkıyor. Beşiktaş’ın Wildon Stadyumu’nda oynayacağı Grazer AK mücadelesi taraftara kapalı olarak oynanacak. Peki, Grazer - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Grazer AK - Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle detayları...
GRAZER AK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Grazer AK - Beşiktaş hazırlık maçı 20 Temmuz Cumartesi saat 19.00’da başlayacak. Mücadele Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ MAÇ PROGRAMI
3 Ağustos 2024 Cumartesi: Galatasaray - Beşiktaş
11 Ağustos 2024 Pazar Samsunspor - Beşiktaş
18 Ağustos 2024 Pazar Beşiktaş - Antalyaspor