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Grazer AK - Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Grazer AK Beşiktaş hangi kanalda?

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Grazer AK - Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta Grazer AK Beşiktaş hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 09:52

2024-2025 sezonu hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren Beşiktaş kamptaki son hazırlık maçını Grazer AK takımıyla yapacak. Shakhtar Donetsk karşısında sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrılan siyah beyazlılar bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Grazer AK - Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Grazer AK Beşiktaş hangi kanalda? İşte Beşiktaş hazırlık maçı canlı yayın bilgisi...

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Beşiktaş son hazırlık maçına bugün çıkıyor. Beşiktaş’ın Wildon Stadyumu’nda oynayacağı Grazer AK mücadelesi taraftara kapalı olarak oynanacak. Peki, Grazer - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Grazer AK - Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle detayları...

GRAZER AK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Grazer AK - Beşiktaş hazırlık maçı 20 Temmuz Cumartesi saat 19.00’da başlayacak. Mücadele Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇ PROGRAMI

3 Ağustos 2024 Cumartesi: Galatasaray - Beşiktaş

11 Ağustos 2024 Pazar Samsunspor - Beşiktaş

18 Ağustos 2024 Pazar Beşiktaş - Antalyaspor

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