Son iki La Liga deplasmanından 1-0'lık galibiyetlerle ayrılan Real Madrid, en son Mart 1971'de üst üste üç dış saha karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı. Granada forveti Roberto Soldado, Real Madrid'e rakip olduğu beş La Liga maçında dört gol sevinci yaşadı.

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, 21'inci yüzyılda aynı La Liga sezonunda en fazla gol atan savunma oyuncusu olmak için sahaya çıkıyor.

Granada Real Madrid maçı saat, kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Granada Real Madrid maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.