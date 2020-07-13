Granada Real Madrid maçı saat, kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Sahasında Real Madrid ile oynadığı son dört La Liga maçını kaybeden Granada, son galibiyetini Şubat 2013'te Cristiano Ronaldo'nun La Liga kariyerinde kendi filelerini havalandırdığı tek karşılaşmada almıştı. La Liga tarihinde Granada deplasmanlarında en fazla gol sevinci yaşayan takım Real Madrid. Peki bu akşam oynanacak Granada Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Son iki La Liga deplasmanından 1-0'lık galibiyetlerle ayrılan Real Madrid, en son Mart 1971'de üst üste üç dış saha karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı. Granada forveti Roberto Soldado, Real Madrid'e rakip olduğu beş La Liga maçında dört gol sevinci yaşadı.
Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, 21'inci yüzyılda aynı La Liga sezonunda en fazla gol atan savunma oyuncusu olmak için sahaya çıkıyor.
Granada Real Madrid maçı saat, kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Granada Real Madrid maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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