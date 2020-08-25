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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 16:24 | Son Güncelleme:

Granada 38'lik Molina'yı transfer etti

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Granada 38'lik Molina'yı transfer etti
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Granada, Getafe'den ayrılan tecrübeli forvet Jorge Molina'yı kadrosuna kattı.

Granada Kulübü, 38 yaşındaki İspanyol golcü futbolcu Molina ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce İspanya'da Alcoyano, Benidorm, Gandia, Poli Ejido, Elche ve Real Betis formaları giyen Molina, 2016'dan bu yana Getafe'de görev yapıyordu.
Molina, geçen sezon Getafe'de 42 maça çıkmış ve 7 gol atmıştı.

Granada 38lik Molinayı transfer etti

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