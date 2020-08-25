Granada 38'lik Molina'yı transfer etti

Granada Kulübü, 38 yaşındaki İspanyol golcü futbolcu Molina ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Daha önce İspanya'da Alcoyano, Benidorm, Gandia, Poli Ejido, Elche ve Real Betis formaları giyen Molina, 2016'dan bu yana Getafe'de görev yapıyordu.

Molina, geçen sezon Getafe'de 42 maça çıkmış ve 7 gol atmıştı.

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