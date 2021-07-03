Gözyaşlarıyla oyundan çıktı, Spinazzola'nın son durumu belli oldu

EURO 2020'de İtalya'nın Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldiği karşılaşmada şanssız bir an yaşandı. Turnuvada gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren İtalyalı Leonardo Spinazzola, 77. dakikada girdiği bir pozisyon esnasında sakatlandı.

Depara kalktığı esnada bir anda arka baldırını tutan ve kendini yere bırakan Spinazzola'ya sağlık görevlileri anında müdahale etti. Yapılan kontroller sonrası sahaya sedye çağrılırken, 28 yaşındaki futbolcu gözyaşları eşliğinde oyunu terk etti.

TURNUVAYI KAPATTI

Tribünlerde Spinazzola'ya büyük destek verilirken, ilk belirlemelere göre başarılı savunmacıdan kötü haber geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre Spinazzola'nın aşil tendonunun koptuğu belirtildi. Turnuvayı kapatan yıldız futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı netlik kazanmadı.

Spinazzola'nın gözyaşlarıyla sahayı terk etmesinin ardından futbolseverler, yıldız futbolcuyla geçmiş olsun mesajları gönderdi.