×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Gözümüz kulağımız play-off kurasında! Temsilcilerimizin Avrupa'daki muhtemel rakipleri bugün belli olacak

Güncelleme Tarihi:

#UEFA#Avrupa Ligi#Şampiyonlar Ligi
Gözümüz kulağımız play-off kurasında Temsilcilerimizin Avrupadaki muhtemel rakipleri bugün belli olacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 07:00

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuralları bugün çekilecek.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

UEFA’nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde playoff turu kuraları bugün İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek. TSİ 13.00’ten itibaren başlayacak TRT Spor’dan canlı yayınlanacak kura çekiminde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un play-off’taki muhtemel rakipleri belli olacak.

Şampiyonlar Ligi 2. turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi eleyen Fenerbahçe, 3. turda karşılaşacağı Avusturya ekibi Sturm Graz’ı da saf dışı bırakması halinde play-off’ta Lyon-Sparta Prag ve Union Saint Gilloise-Bodo Glimt eşleşmelerini kazananlarından biriyle eşleşecek.

Gözden KaçmasınGalatasaray taraftarından Dursun Özbeke tepki Transferler neredeGalatasaray taraftarından Dursun Özbek'e tepki! 'Transferler nerede?'Haberi görüntüle

Avrupa Ligi 2. turunda Danimarka’dan Midtjylland’ı ekarte etmeyi başaran Beşiktaş, 3. turda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaşacak. Bu turu geçtiği takdirde siyah beyazlılar play-off’ta Kızılyıldız, Dinamo Zagreb ve Slovan Bratislava’nın da aralarında olduğu güçlü rakipler bekliyor.

Haberin Devamı

Avrupa Ligi’ne playoff turundan itibaren katılacak Trabzonspor’un muhtemel rakipleri arasında ise Benfica, Rangers, Anderlecht, Viktoria Plzen ve Ferencvaros bulunuyor.

TEMSiLCiLERiMiZiN PLAY-OFF TURUNA KALMALARI HALiNDE MUHTEMEL RAKiPLERi

Gözümüz kulağımız play-off kurasında Temsilcilerimizin Avrupadaki muhtemel rakipleri bugün belli olacak

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA#Avrupa Ligi#Şampiyonlar Ligi

BAKMADAN GEÇME!