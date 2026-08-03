Gözümüz kulağımız play-off kurasında! Temsilcilerimizin Avrupa'daki muhtemel rakipleri bugün belli olacak

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

UEFA’nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde playoff turu kuraları bugün İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek. TSİ 13.00’ten itibaren başlayacak TRT Spor’dan canlı yayınlanacak kura çekiminde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un play-off’taki muhtemel rakipleri belli olacak.

Şampiyonlar Ligi 2. turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi eleyen Fenerbahçe, 3. turda karşılaşacağı Avusturya ekibi Sturm Graz’ı da saf dışı bırakması halinde play-off’ta Lyon-Sparta Prag ve Union Saint Gilloise-Bodo Glimt eşleşmelerini kazananlarından biriyle eşleşecek.

Avrupa Ligi 2. turunda Danimarka’dan Midtjylland’ı ekarte etmeyi başaran Beşiktaş, 3. turda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaşacak. Bu turu geçtiği takdirde siyah beyazlılar play-off’ta Kızılyıldız, Dinamo Zagreb ve Slovan Bratislava’nın da aralarında olduğu güçlü rakipler bekliyor.

Haberin Devamı

Avrupa Ligi’ne playoff turundan itibaren katılacak Trabzonspor’un muhtemel rakipleri arasında ise Benfica, Rangers, Anderlecht, Viktoria Plzen ve Ferencvaros bulunuyor.

TEMSiLCiLERiMiZiN PLAY-OFF TURUNA KALMALARI HALiNDE MUHTEMEL RAKiPLERi



