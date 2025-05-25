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Göztepe'ye Romulo için yapılan en yüksek teklif belli oldu!

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#Transfer#Romulo#Göztepe
Göztepeye Romulo için yapılan en yüksek teklif belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 15:53

Bu sezon sergilediği performansla hem Süper Lig devlerinin hem de Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisini üzerine çeken Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo için Belçika ekibi Anderlecht resmi teklifte bulundu.

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Süper Lig'de son olarak evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Göztepe'de yıldız golcü Romulo'ya bir talip daha çıktı.

Bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken 22 yaşındaki Brezilyalı golcü için Belçika temsilcisi Anderlecht de devreye girdi.

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ANDERLECHT'TEN 12 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Anderlecht yönetiminin Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi ile resmen temaslara başladığı bildirildi.

Belçika kulübünün Göztepe'ye 12 milyon Euro teklif ettiği gelen haberler arasında yer aldı.

Göztepeye Romulo için yapılan en yüksek teklif belli oldu

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DEVLER PEŞİNDE!

Romulo için Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma ve Fransa'dan Monaco, sarı-kırmızılılarla görüşmelere devam ederken, şu ana kadar en ciddi teklifi Anderlecht'in yaptığı da belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Romulo 27 gole doğrudan katkı (17 gol - 10 asist) sağladı.

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#Transfer#Romulo#Göztepe

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