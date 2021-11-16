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Göztepe’ye 4 müjde birden! Eksikler dönüyor...

#Göztepe#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Göztepe’ye 4 müjde birden Eksikler dönüyor...

Spor Toto Süper Lig’de pazartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor’un rakibi olacak Göztepe’de eksik futbolcuların takıma dönecek olması teknik heyeti rahatlattı.

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Sarı-kırmızılılarda cezası sona eren Nwobodo’nun yanı sıra sakatlıkları geçen Halil, Atınç ve Burekovic’in görev verilmesi halinde oynayacak duruma geldiği bildirildi.

İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sakatlanıp oyundan çıkan golcü Jahovic ve sağ bek Kerim için de seferberlik ilan edildi.

Jahovic’in her geçen gün daha iyi duruma geldiği ve Makedon futbolcunun bir aksilik olmazsa Kayserispor deplasmanında forma giyebileceği öğrenildi.

Kerim’in ise henüz durumunun netlik kazanmadığı ifade edildi.

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Ezeli rekabette Fenerbahçe ve Galatasaray 394. kez karşı karşıya gelecek...

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#Göztepe#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

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