Göztepe'nin yıldız oyuncusu Janderson'un trafik ışıklarında şeker satmaktan Süper Lig'e uzanan hikayesi!

Göztepe, sezona hücum hattında önemli bir değişiklikle başlamıştı. Romulo'yu 25 milyon Euro karşılığında Leipzig'e satan İzmir ekibi, yine bir Brezilyalı olan Janderson'u kadrosuna dahil etti.

TRAFİK IŞIKLARINDA ŞEKER SATARAK YAŞAMINI SÜRDÜRÜYORDU

Brezilyalı oyuncunun Süper Lig'e gelmeden önceki hikayesi, azmin gerçek bir örneği. 2019 ile 2022 yılları arasında profesyonel olarak tanınmadan önce, antrenmanların yanı sıra Jacarepagua’daki trafik ışıklarında şeker satarak yaşamını sürdürüyordu. Futbolcu olma hayallerini korurken aynı zamanda ailesinin geçimine de katkı sağlıyordu.

Bu kararlılığı ve teknik gelişimi, Rio de Janeiro’daki küçük kulüplerin kapılarını ona açtı. Gerçek çıkışını Maranhao’daki Sao Luis’te yaşayan Janderson, burada attığı 6 gol ve 1 asistle Bahia de Feira’nın dikkatini çekti. Bahia’nın iç kesimlerinde hem ön plana çıktı hem de olgunlaştı. Bu yükseliş, kariyerinin gidişatını değiştirecek büyük fırsatın kapısını araladı: Botafogo’ya transfer oldu.

Ülkenin en köklü kulüplerinden birinde, Janderson hem kişiliğini hem de gelişimini ortaya koydu. 40 maçta görev alıp dört gol ve dört asist yaptı. Bu rakamlar onu ulusal arenada tanınır hale getirdi. Sonraki durağı olan Vitoria’da ise kariyerinin en istikrarlı dönemlerinden birini yaşadı. 63 maçta 11 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Janderson; Copa Libertadores, Brezilya Serie A, Copa Sudamericana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste ve çeşitli eyalet turnuvaları gibi üst düzey organizasyonlarda boy gösterdi. Bu süreç, onun güvenilir ve çok yönlü bir oyuncu olarak ününü pekiştirdiği bir dönem oldu.

Süper Lig'e gelişi ile yükselişinde yeni bir sayfa açtı. Göztepe formasıyla çoğu ilk 11'de olmak üzere 14 maça çıktı ve 1 gol, 4 asist kaydetti. Bu performans, Janderson’un takımın oyun yapısında kilit bir parça olduğunu kanıtladı.