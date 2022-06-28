Göztepe’nin yeni teknik direktörü Turgay Altay oldu! Spor Arena 12 Haziran’da duyurmuştu…

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Süper Lig’e veda ederek TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Göztepe’de beklenen değişim başladı.

Danimarkalı spor yatırımcısı Rasmus Ankersen’in İzmir ekibinin yüzde 70’lik hissesini alması bir süredir konuşulurken Spor Arena’nın 12 Haziran’da duyurduğu Göztepe ile Turgay Altay arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı ve genç çalıştırıcı İzmir ekibinin yeni teknik direktörü oldu. Turgay Altay, sarı-kırmızılı ekiple bugün resmi sözleşme imzaladı.



Kurucusu olduğu Sport Republic ile Premir Lig ekibi Southampton'ın en büyük hissedarlarından olan Göztepe’nin yeni patronu Rasmus Ankersen, teknik direktör konusunda Turgay Altay’da karar kıldı. Uzun süredir görüşmeler yapan taraflar kesin olarak anlaşma sağladı. Daha önce 11 yıl Aykut Kocaman ile beraber çalışan ve geçen sezon ki ilk teknik direktörlük deneyimi olan Manisa FK’da dikkat çekmeyi başaran Turgay Altay ile ilgili uzun süredir araştırmalar yapan Ankersen cephesinin kendisine gelen bilgilerden etkilendiği belirtildi.



Fenerbahçe cephesinden olumlu referans



Fenerbahçe, Konyaspor ve Manisa FK’daki idarecilerle görüşen Rasmus Ankersen’in ekibinin, 42 yaşındaki çalıştırıcının antrenman metotlarını gözlemleyip rapor ettiği bildirildi. Fenerbahçe başta olmak üzere gelen olumlu referanslar sonucunda anlaşma sağlanırken pro-lisans sahibi teknik adamın üç yardımcısıyla birlikte görevine başlayacağı ifade ediliyor.

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