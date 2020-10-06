Göztepe'nin transfer bilançosu! 11 isim geldi, 12 isim gitti...
Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe yeni sezona 11 transfer yaparak girdi.
12 futbolcusu ile yolları ayıran Göztepe, yeni transferlerden 5’ini ise kiralık olarak verdi.
Süper lig ekibinin transfer tablosu şöyle:
GELENLER
İrfan Can Eğribayat (Geldiği takım Adanaspor, 4 yıllık)
Balasz Megyeri (Geldiği takım Atromitos, 2 yıllık)
Kerim Alıcı (Geldiği takım Altınordu, 2 yıllık, Boluspor’a kiralandı)
Dzenan Burekovic (Geldiği takım Ujpest, 2 yıllık)
Kubilay Sönmez (Geldiği takım Hatayspor, 2 yıllık)
Guilherme (Geldiği takım Trabzonspor, 1+1 yıllık)
Obinna Nwobodo (Geldiği takım Ujpest, 2 yıllık)
Brown Ideye (Geldiği takım Aris, 2 yıllık)
Cherif Ndiaye (Geldiği takım Gorica, 1 yıllık kiralık)
Burak Süleyman (Geldiği takım Kocaelispor, 2 yıllık)
Marko Mihojevic (Geldiği takım Erzgebirge Aue, 2+1 yıllık)
SÖZLEŞMESİ SONA EREN FUTBOLCULAR
Beto Pimparel
Andre Castro
Wallace Reis
Serdar Gürler
Kerem Atakan Kesgin
Deniz Kadah
Cameron Jerome
Hüseyin Bulut
SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FUTBOLCULAR
Celso Borges
Hakan Çinemre
Leo Schwechlen (Tek taraflı fesih)
Kamil Wilczek (Kopenhag’a satıldı)
KİRALANAN FUTBOLCULAR
Göktuğ Bakırbaş (Ümraniyespor)
Ege Özkayımoğlu (1922 Konyaspor)
Yusuf Talum (Menemenspor)
Eren Bilen (Menemenspor)
Kerim Alıcı (Boluspor)
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