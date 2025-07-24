Göztepe'nin Romulo hedefi! Rekor kırmaya hazırlanıyor

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Göztepe, birkaç milyon euroluk farkın kapanmasıyla birlikte Romulo Cardoso transferinin önünü açmaya ve kulüp rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Avrupa’nın farklı ekiplerinden halihazırda taksitli ödeme yöntemiyle 17 milyon Euro civarlarında teklif alan Göztepe, 20 milyon Euro’luk bonservis hedefliyor.

Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Romulo için önce 15 milyon Euro, ardından 16,5 milyon Euro teklif yapmış, Göztepe bu teklifii yetersiz bularak reddetmişti.

RAVIL GÜNDEME GELDİ

Son olarak Fransız ekibi Laval’dan Tunuslu sol bek Amin Cherni’yle anlaşma sağlayan Göztepe yerli pazarına döndü. Şu zamana kadar yabancı ağırlıklı bir transfer politikası izleyen ve sadece yerli olarak Adana Demir’den Arda Okan Kurtulan’ı kadrosuna katan Göz-Göz, Altınordu altyapısından çıkan Ravil Tagir’i gündemine aldı.

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22 yaşındaki futbolcunun Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Jazira’dan ayrılmak istediği ve Türkiye’ye dönmeyi planladığını belirtildi. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen GözGöz, genç futbolcunun temsilcisine olası transferin şartlarını sordu. 300 bin Euro yıllık maaşı olan Ravil’i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen İzmir ekibi, Birleşik Arap Emirlikleri ekibinden gelecek cevabı bekliyor.