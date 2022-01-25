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Göztepe’nin parlayan yıldızı Obinna Nwobodo

#Göztepe#Süper Lig#Obinna Nwobodo
Göztepe’nin parlayan yıldızı Obinna Nwobodo

Göztepe’nin başarılı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo, Spor Toto Süper Lig'de ilk 23 hafta itibarıyla 3 farklı istatistikte ligin en iyisi oldu.

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Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını küme düşme hattında kapatan Göztepe, ikinci yarıda oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak patlama yaptı.

Takım halinde oynanan oyunla rakiplerini bir bir yenmeyi başaran Göztepe’de, orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo da istikrarıyla dikkat çekiyor.

25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, ilk 23 hafta itibarıyla da bazı istatistiklerde zirveyi kimseye bırakmadı. Obinna, 220 ikili mücadele kazanarak ligin en iyisi oldu. Rakip sahada 94 sahipsiz top kapan başarılı oyuncu, 92 kez de rakiplerinden top kapma başarısı göstererek ligin en iyisi konumunda bulunuyor.

2023 yılının haziran ayına kadar Göztepe ile sözleşmesi bulunan Nijeryalı orta saha oyuncusuna geçtiğimiz günlerde ABD MLS takımlarından Cincinnati 3 milyon dolar teklifte bulunmuştu. Bu teklifi kabul etmeyen sarı-kırmızılı yönetimin Obinna ile sözleşme uzatmayı planladığı öğrenildi.

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