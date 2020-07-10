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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 10:03,Son Güncelleme:

Göztepe'nin konuğu Gençlerbirliği! Takımda 5 eksik...

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Göztepe'nin konuğu Gençlerbirliği! Takımda 5 eksik...
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Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Göztepe, yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Ligde çarşamba günü diğer Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Göztepe, 39 puanla 9. sıraya geriledi.

Sarı-kırmızılı ekibin yarınki rakibi Gençlerbirliği, 33 puanla düşme hattındaki Hes Kablo Kayserispor'un 2 puan önünde yer alıyor.

Hakem Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı Göztepe-Gençlerbirliği müsabakası saat 21.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

Göztepe'de Gençlerbirliği maçı öncesinde Serdar Gürler, kaleci Beto, Halil Akbunar, Cameron Jerome ve Deniz Kadah'ın sakatlıkları bulunuyor.

Ligin ilk devresinde rakibine 3-1 mağlup olan Göztepe, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 38 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 39 gol gördü.

 

Göztepenin konuğu Gençlerbirliği Takımda 5 eksik...

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